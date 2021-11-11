Реставрация театра кукол: стало известно, как будет выглядеть фасад здания. ФОТО

"На днях был согласован паспорт отделки фасада. Вот такой вид будет иметь здание Житомирского академического областного театра кукол по адресу ул. Михайловская, 7 в г. Житомир. Здание является памятником архитектуры местного значения. Здание будет отреставрировано до аутентичного состояния, с некоторыми дополнительными незначительными элементами, такими как витражевые окна, которые не противоречат стилю, а наоборот только подчеркивают стиль модерн", - написала в соцсети Бронштейн.