Реставрация театра кукол: стало известно, как будет выглядеть фасад здания. ФОТО

Житомирский академический областной театр кукол попал в программу "Большая реставрация" и получит финансирование из госбюджета на проведение работ.
11 ноября главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн
показала, как после реставрации будет выглядеть фасад театра.
"На днях был согласован паспорт отделки фасада. Вот такой вид будет иметь здание Житомирского академического областного театра кукол по адресу ул. Михайловская, 7 в г. Житомир. Здание является памятником архитектуры местного значения. Здание будет отреставрировано до аутентичного состояния, с некоторыми дополнительными незначительными элементами, такими как витражевые окна, которые не противоречат стилю, а наоборот только подчеркивают стиль модерн", - написала в соцсети Бронштейн.
Как сообщалось, Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер
на ремонтно-реставрационные работы здания театра кукол. Тендер выиграло ООО "АртХаус"
. С компанией уже заключили договор.
В здании должны провести общестроительные работы, электромонтажные работы, работы по отоплению, вентиляции, водопроводу и канализации, монтаж конструкций сцены, монтаж технологической связи, монтаж системы трансляции звука со сцены.
По условиям тендера, провести реставрацию театра на Михайловский подрядчик должен до 1 декабря 2022 года. Реставрация обойдется почти в 60 млн гривен.