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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Октябрь » 22 » 13:55:29

Реставрацию театров и дома Королёва профинансируют из госбюджета. Музей космонавтики не попал в программу

Сегодня, 13:55:29 177 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реставрацию театров и дома Королёва профинансируют из госбюджета. Музей космонавтики не попал в программу

 Министерство культуры и информполитики заявило, что в бюджете нашли финансирование для восстановления еще 26 достопримечательностей, находящихся в коммунальной собственности, в рамках программы "Большая реставрация".
 

"Выделение субвенций для коммунальных учреждений - шаг вперед. Ведь "Большая Реставрация" - это об объектах по всей Украине. Некоторые из культурных памятников находятся именно в коммунальной форме собственности, но от этого их ценность никак не уменьшается. Как и потребность в ремонтно-реставрационных работах", - сказал министр Александр Ткаченко.


Министр также опубликовал в своем посте перечень 26 достопримечательностей, на реставрацию которых выделят финансирование из госбюджета.

В списке, в частности, есть Житомирский академический областной театр кукол; Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр имени Ивана Кочерги; Мемориальный дом-музей академика С.П. Королёва.

Национальный музей космонавтики не попал в программу "Большая реставрация".

Напомним, департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации уже объявил тендеры на ремонтно-реставрационные работы здания театра кукол, здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени И. Кочерги и дома-музея Сергея Королева.
Тэги: реставрация, театр, Житомир, финансирование
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