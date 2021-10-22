Реставрацию театров и дома Королёва профинансируют из госбюджета. Музей космонавтики не попал в программу

"Выделение субвенций для коммунальных учреждений - шаг вперед. Ведь "Большая Реставрация" - это об объектах по всей Украине. Некоторые из культурных памятников находятся именно в коммунальной форме собственности, но от этого их ценность никак не уменьшается. Как и потребность в ремонтно-реставрационных работах", - сказал министр Александр Ткаченко.