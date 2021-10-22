Реставрацию театров и дома Королёва профинансируют из госбюджета. Музей космонавтики не попал в программу

Министерство культуры и информполитики заявило, что в бюджете нашли финансирование для восстановления еще 26 достопримечательностей, находящихся в коммунальной собственности, в рамках программы "Большая реставрация".
"Выделение субвенций для коммунальных учреждений - шаг вперед. Ведь "Большая Реставрация" - это об объектах по всей Украине. Некоторые из культурных памятников находятся именно в коммунальной форме собственности, но от этого их ценность никак не уменьшается. Как и потребность в ремонтно-реставрационных работах", - сказал министр Александр Ткаченко.
Министр также опубликовал в своем посте
перечень 26 достопримечательностей, на реставрацию которых выделят финансирование из госбюджета.
В списке, в частности, есть Житомирский академический областной театр кукол; Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр имени Ивана Кочерги; Мемориальный дом-музей академика С.П. Королёва.
Национальный музей космонавтики
не попал в программу "Большая реставрация".
Напомним, департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации уже объявил тендеры на ремонтно-реставрационные работы здания театра кукол
, здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра
имени И. Кочерги и дома-музея
Сергея Королева.