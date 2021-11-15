«Это будет наша фишка»: Житомир на Новый год украсят космическими декорациями. ФОТО

«Фотозона будет у нас на Новом бульваре, будут большие цифры 2022, также будет фотозона «Космонавт на планете» в конце Нового бульвара возле «Черного тюльпана». В каждом городе есть своя изюминка, точка тяготения и своя история. Житомир богат тем, что это космический город. Здесь жили много людей, связанных с космической тематикой, здесь у нас родился Сергей Королев, в его честь есть площадь, у нас есть ул. Гагарина и ул. Циолковского. Поэтому мы выбрали космонавта, яркую и большую фигуру, рядом с которой можно будет сфотографироваться. Это будет наша фишка, которой не будет ни в одном городе. На Михайловской всего достаточно, там будут новогодние зонтики, елка, гобопроектор, который подарит хорошее настроение и виртуальное изображение. Мы хотим разрядить Михайловскую, потому что мы видим, что особенно на праздники, улица маловато для жителей, поэтому верим, что люди уже смогут праздновать, идти и получать хорошее настроение на Новый бульвар, поэтому акцент делаем именно на нем», – рассказывает главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн.