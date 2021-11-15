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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 15 » 13:50:32

«Это будет наша фишка»: Житомир на Новый год украсят космическими декорациями. ФОТО

Вчера, 13:50:32 4488 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Это будет наша фишка»: Житомир на Новый год украсят космическими декорациями. ФОТО

 В Житомире к новогодним праздникам планируют закупить декорации и фотозоны на общую сумму около миллиона гривен. Новые украшения будут связаны с космической тематикой.

Центральные улицы города украсят новой иллюминацией, а на Новом бульваре установят яркие фотозоны. Об этом в комментарии Житомир инфо рассказала главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн.
 

«Фотозона будет у нас на Новом бульваре, будут большие цифры 2022, также будет фотозона «Космонавт на планете» в конце Нового бульвара возле «Черного тюльпана». В каждом городе есть своя изюминка, точка тяготения и своя история. Житомир богат тем, что это космический город. Здесь жили много людей, связанных с космической тематикой, здесь у нас родился Сергей Королев, в его честь есть площадь, у нас есть ул. Гагарина и ул. Циолковского. Поэтому мы выбрали космонавта, яркую и большую фигуру, рядом с которой можно будет сфотографироваться. Это будет наша фишка, которой не будет ни в одном городе. На Михайловской всего достаточно, там будут новогодние зонтики, елка, гобопроектор, который подарит хорошее настроение и виртуальное изображение. Мы хотим разрядить Михайловскую, потому что мы видим, что особенно на праздники, улица маловато для жителей, поэтому верим, что люди уже смогут праздновать, идти и получать хорошее настроение на Новый бульвар, поэтому акцент делаем именно на нем», – рассказывает главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн.




Еще несколько улиц города планируют украсить консолями с имитацией солнечной системы и планет.

«Мы будем украшать ул. Театральную, ул. Киевскую до универмага, Соборную площадь и ул. Большую Бердичевскую. В этом году на опорах будут интересные элементы в виде геометрических фигур с космической тематикой», – говорит Ольга Бронштейн.





По словам Ольги Бронштейн, в этом году фудкорт хотят обустроить на ул. Пушкинской.

«Если не будет красной зоны, фудкорт будет на ул. Пушкинской. На площади Королева хотим установить несколько домиков с сувенирами», – говорит Ольга Бронштейн.

Установить декорации и фотозоны планируют не позднее 10 декабря.


Фото: Житомир инфо
Тэги: новый год, праздник, декорации, Житомир
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Комментариев: 2
dodo
1 No Name (dodo)   • 16:35:22, Вчера [Материал]

круто!
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 17:45:36, Вчера [Материал]

Фишка города - вылизанный ремонтами центр города, и отсутствие тротуаров в городе. Ну и конечно же, у города видимо много лишних денег.

ЗЫ: не спорю, красиво, но жителям бы хотелось не ходить по ямам, иметь в городе общественные туалеты надлежащего качества, и многое другое. Но вылизываем и украшаем только центр, поближе к мэрии.
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