В Житомире существенно вырастет плата за проезд в транспорте: стали известны новые тарифы

В 2022 году стоимость проезда в общественном транспорте Житомира как в автобусах, так и в электротранспорте планируют повысить до 10 грн.
Об этом говорится в проекте решения исполкома, опубликованном в проекте регуляторного акта
«Об утверждении стоимости проезда в общественном транспорте Житомирской городской ОТГ».
В приложениях к решению исполкома отмечается, что стоимость проезда в троллейбусах и трамваях будут поднимать в два этапа. Первый этап ожидается с 10 января 2022 года
.
Также в документе указано, что у житомирян больше не будет скидки при расчете банковской картой. Сэкономить на проезде можно будет только с помощью карты житомирянина или транспортной карты.
Планируемые тарифы с 10 января 2022 года
Частные и коммунальные автобусы
- Карта житомирянина - 8 грн;
- Транспортная карта – 8 грн;
- Безналично и налично – 10 грн;
- Льготная стоимость – 4 грн;
- Школьникам – 3 грн.
Электротранспорт
- Карта житомирянина – 6 грн;
- Транспортная карта – 6 грн;
- Безналично и налично – 8 грн;
- Льготная стоимость безналично и налично – 4 грн;
- Школьникам – 3 грн.
Планируемые тарифы с 1 июля 2022 года
Частные и коммунальные автобусы
- Карта житомирянина - 8 грн;
- Транспортная карта – 8 грн;
- Безналично и налично – 10 грн;
- Льготная стоимость – 4 грн;
- Школьникам – 4 грн.
Электротранспорт
- Карта житомирянина – 8 грн;
- Транспортная карта – 8 грн;
- Безналично и налично – 10 грн;
- Школьникам – 4 грн.
В случае отсутствия (неисправности) в транспортном средстве оборудования автоматизированной системы учета оплаты проезда, стоимость билета – 4 грн.
Стоимость проезда в городском электротранспорте в ночное время планируется установить в размере 12 грн. Ночное время работы электротранспорта: с 22:00 до 06:00.