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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 19 » 11:45:40

В Житомире существенно вырастет плата за проезд в транспорте: стали известны новые тарифы

Вчера, 11:45:40 9394 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире существенно вырастет плата за проезд в транспорте: стали известны новые тарифы

 В 2022 году стоимость проезда в общественном транспорте Житомира как в автобусах, так и в электротранспорте планируют повысить до 10 грн.

Об этом говорится в проекте решения исполкома, опубликованном в проекте регуляторного акта «Об утверждении стоимости проезда в общественном транспорте Житомирской городской ОТГ».

В приложениях к решению исполкома отмечается, что стоимость проезда в троллейбусах и трамваях будут поднимать в два этапа. Первый этап ожидается с 10 января 2022 года.

Также в документе указано, что у житомирян больше не будет скидки при расчете банковской картой. Сэкономить на проезде можно будет только с помощью карты житомирянина или транспортной карты.
 

Планируемые тарифы с 10 января 2022 года

 

Частные и коммунальные автобусы

 
  • Карта житомирянина - 8 грн;
  • Транспортная карта – 8 грн;
  • Безналично и налично – 10 грн;
  • Льготная стоимость – 4 грн;
  • Школьникам – 3 грн.
 

Электротранспорт

 
  • Карта житомирянина – 6 грн;
  • Транспортная карта – 6 грн;
  • Безналично и налично – 8 грн;
  • Льготная стоимость безналично и налично – 4 грн;
  • Школьникам – 3 грн.
 



Планируемые тарифы с 1 июля 2022 года

 

Частные и коммунальные автобусы

 
  • Карта житомирянина - 8 грн;
  • Транспортная карта – 8 грн;
  • Безналично и налично – 10 грн;
  • Льготная стоимость – 4 грн;
  • Школьникам – 4 грн.
 

Электротранспорт

 
  • Карта житомирянина – 8 грн;
  • Транспортная карта – 8 грн;
  • Безналично и налично – 10 грн;
  • Школьникам – 4 грн.



В случае отсутствия (неисправности) в транспортном средстве оборудования автоматизированной системы учета оплаты проезда, стоимость билета – 4 грн.

Стоимость проезда в городском электротранспорте в ночное время планируется установить в размере 12 грн. Ночное время работы электротранспорта: с 22:00 до 06:00.
Тэги: стоимость проезда, электротранспорт, Житомир, маршрутки
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Комментариев: 9
Васёк
1 Вася (Васёк)   • 11:56:55, Вчера [Материал]

То есть, я буду 10 гривен платить, мой ребёнок(у которого нет ни пенсии, ни зарплаты, ни стипендии) тоже должен деньги за проезд платить, а пенсионерия будет с утра до ночи на халяву кататься...
Очень интересно...
Тогда оставьте в часы пик плату для всех.
ciklumig
3 НеВажно (ciklumig)   • 13:05:49, Вчера [Материал]

Потому что основной электорат - пенсионеры. Забери у них халяву и такое начнётся...
lg2013
4 lg (lg2013)   • 13:18:39, Вчера [Материал]

Ти, Вася, мабуть, не 2 - 3 тис. на роботі одержуєш. В тебе така ненависть тільки до чужих, чи і до своїх батьків також?
Mira
9 Irina (Mira)   • 20:36:18, Вчера [Материал]

Вася, желаю дожить тебе до пенсии и получать ее в размере 2000-2500 грн, и платить за проезд 10 грн.
А пока - купи транспортную карту и будешь платить 8 грн, а не 10.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:05:50, Вчера [Материал]

предъявители корочек продолжат ездить за счёт рагулей , протягивающих зажатые в потных кулачках гривны кондуктору.

гарный "савок" побудувалы......
melan
5 melan (melan)   • 13:24:23, Вчера [Материал]

охренеть от довженко до бульвара червонец. суки!
suhoj29
6 Сухий Житомир (suhoj29)   • 13:45:40, Вчера [Материал]

пішки і дешевше і для здоровя корисно
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 18:07:52, Вчера [Материал]

говорят, на такси будет дешевле)
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 18:09:16, Вчера [Материал]

Сухомлин выждал паузу, увидел как Виталю Киевского начали сношать за тариф в 20 грн, поэтому Сырожа решил не повторять судьбу Выталика, и поднял всего лишь до 10 грн)
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