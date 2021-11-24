Жительница Житомирщины «разблокировала» свою банковскую карту и потеряла почти 90 тыс. грн

На днях несколько жителей Житомирской области, поверив мошенникам, потеряли более 100 тысяч гривен. Жительница Романовщины "разблокировала" свою банковскую карточку, а двое житомирян встретили мошенников, воспользовавшись интернет-площадкой объявлений.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"В полицию обратилась 55-летняя жительница пгт Мирополь и рассказала, что из-за опрометчивости потеряла сбережения с банковского счета. По словам женщины, к ней позвонил по телефону незнакомец, который представился работником службы безопасности банка, сообщил о блокировке ее карты и в разговоре узнал все конфиденциальные сведения для доступа к счету", - говорится в сообщении.
В результате женщина потеряла 89 тысяч гривен.
54-летняя житомирянка решила продать старую мебель и разместила объявление на соответствующем сайте. Женщине позвонил мужчина, который якобы заинтересовался товаром. Под надуманным предлогом он убедил заявительницу перевести свои средства на указанный им номер, пообещав их возврат. Впоследствии связь с мужчиной оборвалась, а женщина поняла, что "подарила" незнакомцу 4 тысячи гривен.
Неудачно завершилась попытка купить автомобильные шины и для 45-летней жительницы Житомира.
"Сделав выбор с помощью сайта объявлений, она связалась с продавцом и по его требованию перевела 10 тысяч гривен предоплаты на предоставленные тем счета. Однако товар так и не получила", - рассказали правоохранители.
В настоящее время в рамках начатых уголовных производств по ст. 190 (Мошенничество) УКУ полицейские устанавливают причастных к правонарушениям.