Жительница Житомирщины «разблокировала» свою банковскую карту и потеряла почти 90 тыс. грн

"В полицию обратилась 55-летняя жительница пгт Мирополь и рассказала, что из-за опрометчивости потеряла сбережения с банковского счета. По словам женщины, к ней позвонил по телефону незнакомец, который представился работником службы безопасности банка, сообщил о блокировке ее карты и в разговоре узнал все конфиденциальные сведения для доступа к счету", - говорится в сообщении.