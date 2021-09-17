Житомиряне после телефонных разговоров с мошенниками потеряли более 100 000 гривен

В течение недели в полицию обратились более 10 житомирян с заявлениями о мошенничестве и потере десятков тысяч гривен. В большинстве случаев пострадавшие покупали продавали вещи через известные ресурсы или «разблокировали» банковские карточки.
В частности, 37-летняя житомирянка оставила свой номер телефона под объявлением о продаже детских вещей на соответствующем Интернет-сайте. Банальный разговор с потенциальным покупателем завершился для женщины потерей почти 65 000 гривен сбережений.
«Заявитель назвала реквизиты карты, с помощью которых обманщики и получили доступ к ее банковским ресурсам», - сообщили в полиции.
Еще двое жителей областного центра продавали автомобильные запчасти и тоже после разговоров с «покупателями» лишились средств на своих счетах.
Правоохранители отмечают, что все трое пользовались одним и тем же наиболее распространенным у нас интернет-ресурсом по продаже товаров.
Еще четверо житомирян поверили телефонным собеседникам, которые назвались работниками службы безопасности банка. Доверившись незнакомцам, назвали реквизиты карт и другие конфиденциальные сведения, которые дали доступ посторонним к счетам. В результате суммарно почти 50 000 гривен попали в карманы мошенников.
Как не попасться на уловки мошенников
Подобных неприятностей можно избежать, соблюдая элементарные правила безопасности. В первую очередь, запомните, что реальным банковским работникам не нужна ваша персональная информация. Все необходимые данные для обеспечения безопасности ваших счетов и карт они уже имеют. Дополнительные сведения важно сохранять в тайне и не разглашать их посторонним, кем бы они себя не называли, особенно по телефону.
Критически и предвзято относитесь к подозрительным смс-сообщениям о блокировке банковских карт. Не спешите с решением проблемных вопросов в разговоре с абонентами, в подлинности которых вы сомневаетесь. Будьте осторожны при осуществлении любых финансовых операций. Лично в финансовых учреждениях проверяйте сведения, которые вам пытаются навязать в телефонном разговоре.