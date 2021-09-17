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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 17 » 12:32:40

Житомиряне после телефонных разговоров с мошенниками потеряли более 100 000 гривен

Сегодня, 12:32:40 177 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне после телефонных разговоров с мошенниками потеряли более 100 000 гривен

 В течение недели в полицию обратились более 10 житомирян с заявлениями о мошенничестве и потере десятков тысяч гривен. В большинстве случаев пострадавшие покупали продавали вещи через известные ресурсы или «разблокировали» банковские карточки.

В частности, 37-летняя житомирянка оставила свой номер телефона под объявлением о продаже детских вещей на соответствующем Интернет-сайте. Банальный разговор с потенциальным покупателем завершился для женщины потерей почти 65 000 гривен сбережений.
 

«Заявитель назвала реквизиты карты, с помощью которых обманщики и получили доступ к ее банковским ресурсам», - сообщили в полиции.


Еще двое жителей областного центра продавали автомобильные запчасти и тоже после разговоров с «покупателями» лишились средств на своих счетах.

Правоохранители отмечают, что все трое пользовались одним и тем же наиболее распространенным у нас интернет-ресурсом по продаже товаров.

Еще четверо житомирян поверили телефонным собеседникам, которые назвались работниками службы безопасности банка. Доверившись незнакомцам, назвали реквизиты карт и другие конфиденциальные сведения, которые дали доступ посторонним к счетам. В результате суммарно почти 50 000 гривен попали в карманы мошенников.
 

Как не попасться на уловки мошенников


Подобных неприятностей можно избежать, соблюдая элементарные правила безопасности. В первую очередь, запомните, что реальным банковским работникам не нужна ваша персональная информация. Все необходимые данные для обеспечения безопасности ваших счетов и карт они уже имеют. Дополнительные сведения важно сохранять в тайне и не разглашать их посторонним, кем бы они себя не называли, особенно по телефону.

Критически и предвзято относитесь к подозрительным смс-сообщениям о блокировке банковских карт. Не спешите с решением проблемных вопросов в разговоре с абонентами, в подлинности которых вы сомневаетесь. Будьте осторожны при осуществлении любых финансовых операций. Лично в финансовых учреждениях проверяйте сведения, которые вам пытаются навязать в телефонном разговоре.








Тэги: мошенничество, полиция, житомиряне
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