Житомиряне, «спасая» родных и «покупая» товары в сети, отдали мошенникам более 100 тыс. гривен

В течение последних дней в полицию Житомира поступило несколько обращений по поводу мошенничества. Чаще всего заявители доверяли мошенникам при покупке товаров в Интернете, или были уверены, что помогают родным в трудной ситуации.
Как сообщает "ЖЖ
" полиция Житомирщины, одной из жертв мошенников стала 81-летняя житомирянка.
"Женщина сообщила полиции, что к ней на стационарный номер позвонил незнакомец, назвавшийся полицейским. Мужчина сообщил, что ее сын совершил дорожно-транспортное происшествие и во избежание ним уголовной ответственности женщина должна заплатить. Через полчаса незнакомец уже был в доме житомирянки", - рассказывают правоохранители.
Доверчивая пенсионерка отдала ему все свои сбережения - около 45 000 гривен. Лишь позже она позвонила сыну и узнала, что ни с ним, ни с другими членами семьи ничего, связанного с ДТП, не произошло.
Таким же способом "спасала" сына и другая 83-летняя горожанка. На этот раз мошенники обогатились на сумму около 20 000 гривен.
Кроме этого житомирян обманывали и в ходе торгов на интернет-сайтах. В полицию обратилась 46-летняя жительница областного центра, которая не дождалась приобретенной мебели. Женщина рассказала, что в сети нашла объявление и по телефону договорился о покупке и перечислила продавцу 12 000 гривен. После чего тот на телефонные звонки уже не отвечал и заказ не выполнил. Аналогичным способом потеряли свои сбережения еще двое житомирян, которые перевели обманщикам около 20 000 гривен.
А 21-летний житель областного центра, желая арендовать квартиру, передал "псевдособственнику" 12 000 гривен в качестве предоплаты за 3 месяца проживания. Однако после перевода денег последний перестал отвечать на телефонные звонки, оставив парня ни с чем.
В настоящее время полицейские устанавливают причастных к правонарушениям. Правовая квалификация указанных событий - ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Законодательством такие противоправные действия наказываются от штрафных санкций до 3 лет ограничения свободы.