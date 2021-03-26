Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Житомиряне, «спасая» родных и «покупая» товары в сети, отдали мошенникам более 100 тыс. гривен - 26 Марта 2021