Съели средство для чистки труб: подробности отравления школьников в Житомирской области

В селе Девочки в Житомирской области в больницу госпитализировали 9 учеников гимназии. Сейчас известно, что под видом сладостей одноклассник угостил их
средством для чистки труб.
По информации ТСН
, 24 ноября один из 6-классников принес в школу пакетик со средством для чистки труб. Своим одноклассникам сказал, что это леденцы и начал угощать всех на перемене. Детям сразу стало плохо. Учителя вызвали "скорые", детей увезли в хирургическое отделение областной детской больницы.
У всех диагностировали химические ожоги ротовой полости и кишечно-желудочного тракта. У двух ребят, проглотивших так называемые "леденцы", состояние хуже.
Мать мальчика, который принес бытовую химию в школу говорит, что чистящее средство лежало на холодильнике, что его может достать сын - и подумать не могла. Сам мальчик госпитализирован, потому что тоже попробовал яд.
"Сказали, что он принес в школу. Он ничего не говорил, уже сегодня стали спрашивать и он признался. Он не говорил ничего, живот не болел", - убеждает женщина.
По словам ребенка, это была случайность. Он не знал, что это, и просто угощал друзей.
"Так произошло. Это может в дальнейшем привести к рубцеванию и непроходимости пищевода. Тогда будет серьезное лечение"
, - отметил заведующий хирургическим отделением Житомирской областной детской больницы Дмитрий Шевчук.