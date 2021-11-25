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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 25 » 10:03:30

Съели средство для чистки труб: подробности отравления школьников в Житомирской области

Вчера, 10:03:36 894 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Съели средство для чистки труб: подробности отравления школьников в Житомирской области

 В селе Девочки в Житомирской области в больницу госпитализировали 9 учеников гимназии. Сейчас известно, что под видом сладостей одноклассник угостил их средством для чистки труб.

По информации ТСН, 24 ноября один из 6-классников принес в школу пакетик со средством для чистки труб. Своим одноклассникам сказал, что это леденцы и начал угощать всех на перемене. Детям сразу стало плохо. Учителя вызвали "скорые", детей увезли в хирургическое отделение областной детской больницы.

У всех диагностировали химические ожоги ротовой полости и кишечно-желудочного тракта. У двух ребят, проглотивших так называемые "леденцы", состояние хуже.

Мать мальчика, который принес бытовую химию в школу говорит, что чистящее средство лежало на холодильнике, что его может достать сын - и подумать не могла. Сам мальчик госпитализирован, потому что тоже попробовал яд.
 

"Сказали, что он принес в школу. Он ничего не говорил, уже сегодня стали спрашивать и он признался. Он не говорил ничего, живот не болел", - убеждает женщина.


По словам ребенка, это была случайность. Он не знал, что это, и просто угощал друзей.

"Так произошло. Это может в дальнейшем привести к рубцеванию и непроходимости пищевода. Тогда будет серьезное лечение", - отметил заведующий хирургическим отделением Житомирской областной детской больницы Дмитрий Шевчук.
Тэги: школьники, отравление
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Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 12:59:30, Вчера [Материал]

Если все происходящее пацан снимал на видео для тик-тока, то вы все знаете, где уготовано место таким горе шутникам.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:24:51, Вчера [Материал]

ну а для чего ещё....
я таки надеюсь, что в 6 классе можно отличить ядрёную химию от леденцов, несмотря на успехи инклюзивной освиты
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