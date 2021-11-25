В Житомире женщина переходила дорогу и попала под колеса Peugeot

В Житомире на Киевском шоссе водитель легковушки сбил переходившую дорогу женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 ноября около 18:20.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Peugeot Partner, 30-летний житель Олевской громады, двигаясь по улице, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть"
, - сообщает полиция.
В результате ДТП пешеход, 46-летняя жительница Новогуйвинской громады, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия в рамках начатого уголовного производства.