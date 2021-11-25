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Главная » Новости » Житомир » 2021 » Ноябрь » 25 » 12:08:01

В Житомире женщина переходила дорогу и попала под колеса Peugeot

Вчера, 12:08:01 898 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире женщина переходила дорогу и попала под колеса Peugeot

 В Житомире на Киевском шоссе водитель легковушки сбил переходившую дорогу женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 ноября около 18:20.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

"Предварительно, водитель автомобиля Peugeot Partner, 30-летний житель Олевской громады, двигаясь по улице, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть", - сообщает полиция.

В результате ДТП пешеход, 46-летняя жительница Новогуйвинской громады, получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия в рамках начатого уголовного производства.
Тэги: дтп, Житомир
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