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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Ноябрь » 29 » 11:48:55

Трофей едет в Житомир: волейбольный клуб «Житичи» впервые стал обладателем Суперкубка Украины. ФОТО

Вчера, 11:48:55 822 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Трофей едет в Житомир: волейбольный клуб «Житичи» впервые стал обладателем Суперкубка Украины. ФОТО

 Житомирские волейболисты в финальном матче Суперкубка Украины-2021 победили четырехкратных обладателей трофея львовский клуб "Барком-Кажаны".

Игры Суперкубка Украины проходили в Городке Хмельницкой области.

На пути в финал ВК "Житичи-Полесский национальный" победил харьковскую "Юракадемию" со счетом 3:0.

В финале, в напряженном пятисетовом поединке команда Сергея Терейковского победила львовян.
 

ВК Барком-Кажаны (Львов) - ВК Житичи-Полесский национальный (Житомир) - 2:3 (25:16, 21:25, 30:32, 25:17, 13:15)


MVP Суперкубка Украины стал нападающий "Житичей" Александр Буздуган. Он набрал 19 очков, реализовав 40% атак (17 – в атаке, 1 – блок, 1 – эйс).

Впервые в истории Суперкубок Украины едет в Житомир.























Фото: ФК "Житичи"
Тэги: житичи, суперкубок, волейбол
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:49:01, Вчера [Материал]

Поздравляем! Приятная новость! Даже сногсшибательная новость. Жаль, что таких новостей очень мало. Владимир Васильевич поздравляю вас с грандиозным успехом.
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