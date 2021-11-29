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2021
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Ноябрь
»
29
»
11:48:55
Трофей едет в Житомир: волейбольный клуб «Житичи» впервые стал обладателем Суперкубка Украины. ФОТО
Вчера, 11:48:55
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Житомирские волейболисты в финальном матче Суперкубка Украины-2021 победили четырехкратных обладателей трофея львовский клуб "Барком-Кажаны".
Игры Суперкубка Украины проходили в Городке Хмельницкой области.
На пути в финал ВК "Житичи-Полесский национальный" победил харьковскую "Юракадемию" со счетом 3:0.
В финале, в напряженном пятисетовом поединке команда Сергея Терейковского победила львовян.
ВК Барком-Кажаны (Львов) - ВК Житичи-Полесский национальный (Житомир) - 2:3 (25:16, 21:25, 30:32, 25:17, 13:15)
MVP Суперкубка Украины стал нападающий "Житичей" Александр Буздуган. Он набрал 19 очков, реализовав 40% атак (17 – в атаке, 1 – блок, 1 – эйс).
Впервые в истории Суперкубок Украины едет в Житомир.
Фото: ФК "Житичи"
Тэги:
житичи
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суперкубок
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волейбол
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Комментариев: 1
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Alex Ivanov (
AlexIvanov
)
• 12:49:01, Вчера
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Поздравляем! Приятная новость! Даже сногсшибательная новость. Жаль, что таких новостей очень мало. Владимир Васильевич поздравляю вас с грандиозным успехом.
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