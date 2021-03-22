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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Март » 22 » 12:55:49

«Житичи» не смогли во второй раз подряд взять Кубок Украины, проиграв в финале львовянам

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«Житичи» не смогли во второй раз подряд взять Кубок Украины, проиграв в финале львовянам

 В Хмельницкой области завершился «Финал четырех» по волейболу. В решающем матче за трофей львовский клуб «Барком-Кажани» был сильнее житомирского «Житичи-ПНУ».

Львовяне взяли первый и третий сет, а житомирская команда выиграла во второй и четвертой партии.

Судьба Кубка решалась на тай-брейке. Игра была равной до счета 7:7, после чего «Барком-Кажани» смогли оторваться на несколько очков и удержать это преимущество до конца партии - 15:13.

С общим счетом 3:2 (25:21, 18:25, 25:20, 22:25 15:13) «Барком-Кажани» в четвертый раз становятся обладателями Кубка Украины.



Житомирский клуб завоевывал трофей в 2020 году.

От организаторов «Финала четырех» коллектив ВК «Житичи-ПНУ» получил 75 000 гривен премиальных.





Тэги: волейбол, житичи, Кубок Украины
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