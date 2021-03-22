«Житичи» не смогли во второй раз подряд взять Кубок Украины, проиграв в финале львовянам

В Хмельницкой области завершился «Финал четырех» по волейболу. В решающем матче за трофей львовский клуб «Барком-Кажани» был сильнее житомирского «Житичи-ПНУ».
Львовяне взяли первый и третий сет, а житомирская команда выиграла во второй и четвертой партии.
Судьба Кубка решалась на тай-брейке. Игра была равной до счета 7:7, после чего «Барком-Кажани» смогли оторваться на несколько очков и удержать это преимущество до конца партии - 15:13.
С общим счетом 3:2 (25:21, 18:25, 25:20, 22:25 15:13) «Барком-Кажани»
в четвертый раз становятся обладателями Кубка Украины.
Житомирский клуб завоевывал трофей в 2020 году
.
От организаторов «Финала четырех» коллектив ВК «Житичи-ПНУ» получил 75 000 гривен премиальных.