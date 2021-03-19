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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Март » 19 » 12:53:12

ВК «Житичи» поборется за выход в финал Кубка Украины по волейболу: прямая трансляция

Сегодня, 13:14:46 288 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ВК «Житичи» поборется за выход в финал Кубка Украины по волейболу: прямая трансляция

 В городе Городок Хмельницкой области стартовал "Финал 4-х" Кубка Украины по волейболу, сезона 20/21. В турнире сразится житомирский ВК "Житичи", УК "Барком-Кажани" (г. Львов), ВК "Эпицентр-Подоляне" (г. Городок), ВК "МХП-Винница" (пгт Тростянец).

По результатам жеребьевки, которая состоялась 3 марта, наша команда ВК "Житичи" встретится с ВК "Эпицентр-Подоляне" - это первая полуфинальная пара. Вторая полуфинальная пара ВК "Барком-Кажани" - ВК "МХП-Винница".

Полуфинальные игры состоятся сегодня 19 марта:
 
  • 1-й полуфинал 13:00: ВК "Эпицентр-Подоляне" - ВК "Житичи"
  • 2-й полуфинал в 15:30: ВК "Барком-Кажани" - ВК "МХП-Винница"



Финальные игры состоятся 20 марта:
 
  • Матч за 3-4 места в 11:00.
  • Финал за 1-2 места в 14:00.

Онлайн-трансляция:
 
Тэги: Кубок Украины, ВК Житичи, волейбол
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