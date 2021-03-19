ВК «Житичи» поборется за выход в финал Кубка Украины по волейболу: прямая трансляция

В городе Городок Хмельницкой области стартовал "Финал 4-х" Кубка Украины по волейболу, сезона 20/21. В турнире сразится житомирский ВК "Житичи", УК "Барком-Кажани" (г. Львов), ВК "Эпицентр-Подоляне" (г. Городок), ВК "МХП-Винница" (пгт Тростянец).
По результатам жеребьевки, которая состоялась 3 марта, наша команда ВК "Житичи" встретится с ВК "Эпицентр-Подоляне" - это первая полуфинальная пара. Вторая полуфинальная пара ВК "Барком-Кажани" - ВК "МХП-Винница".
Полуфинальные игры состоятся сегодня 19 марта:
1-й полуфинал 13:00: ВК "Эпицентр-Подоляне" - ВК "Житичи"
2-й полуфинал в 15:30: ВК "Барком-Кажани" - ВК "МХП-Винница"