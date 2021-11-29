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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 29 » 14:42:26

В Житомирской области обнаружена нелегальная биржа, на которой незаконно торговали лесопродукцией

Вчера, 14:42:26 1381 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области обнаружена нелегальная биржа, на которой незаконно торговали лесопродукцией

 Правоохранители разоблачили сеть нелегальных товарных бирж, действовавших в разных областях Украины, в том числе и на Житомирщине. По информации Национальной полиции, на биржах незаконно проводили торги по лесопродукции.

"В начале октября в Департамент стратегических расследований Национальной полиции обратилась Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по поводу незаконной деятельности отдельных товарных бирж, которые вопреки установленным законодательством нормам осуществляли профессиональную деятельность по организации торговли продукцией без получения лицензии", - информирует Нацполиция.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции обнаружили в разных областях Украины более 10 товарных бирж, работавших незаконно, в том числе без законных оснований проводили на своих площадках торги по лесопродукции.

"Все полученные средства от проведения операций шли исключительно в "карман" владельцам", - отметили в Нацполиции.

На основании постановлений суда правоохранители провели санкционированные обыски в офисах товарных бирж на территории Винницкой, Сумской, Волынской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и Киеве.

В результате обысков полицейские изъяли хозяйственную документацию, печати, черновые записи и деньги, а также наложили аресты на счета товарных бирж.

Уголовное производство открыто по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Тэги: лесопродукция, нацполиция, Житомирская область, Биржа
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