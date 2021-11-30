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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Ноябрь » 30 » 16:45:27

Житомирское «Полесье» покидают сразу семь футболистов

Вчера, 16:45:27 2665 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское «Полесье» покидают сразу семь футболистов

 Футбольный клуб "Полесье" прекращает сотрудничество сразу с семью футболистами. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Расположение команды покидают:
 
  • Анатолий Тимофеев – вратарь;
  • Сергей Швец – защитник;
  • Артем Терехов – защитник;
  • Бадри Акубардия – защитник;
  • Александр Глагола – полузащитник;
  • Богдан Оринчак – нападающий;
  • Юрий Коломоец – нападающий.

"Клуб благодарит футболистов за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере", – говорится в сообщении.

Напомним, житомирское "Полесье" в последнем матче в 2021 году на домашнем стадионе проиграло "Подолью". Сейчас ФК "Полесье" находится на девятом месте в чемпионате.
Тэги: ФК Полесье, футбол
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