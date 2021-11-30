Житомирское «Полесье» покидают сразу семь футболистов

Футбольный клуб "Полесье" прекращает сотрудничество сразу с семью футболистами. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба футбольного клуба
.
Расположение команды покидают:
"Клуб благодарит футболистов за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере"
- Анатолий Тимофеев – вратарь;
- Сергей Швец – защитник;
- Артем Терехов – защитник;
- Бадри Акубардия – защитник;
- Александр Глагола – полузащитник;
- Богдан Оринчак – нападающий;
- Юрий Коломоец – нападающий.
, – говорится в сообщении.
Напомним, житомирское "Полесье" в последнем матче в 2021 году на домашнем стадионе проиграло "Подолью"
. Сейчас ФК "Полесье" находится на девятом месте в чемпионате.