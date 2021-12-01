На Житомирщине пешеход погиб под колесами грузовика. ФОТО

В Житомирской области под колесами грузовика погиб пешеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 ноября на 208 км автодороги Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, вблизи с. Рея.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бердичевского райотдела полиции.
"Предварительно, 53-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь в направлении г. Бердичева, совершил наезд на мужчину"
, – сообщили
в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.
Фото: полиция
В результате ДТП пешеход, 38-летний житель г. Винницы, погиб на месте ДТП.
В настоящее время продолжается становление всех обстоятельств происшествия.