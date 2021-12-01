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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 1 » 12:49:31

На Житомирщине пешеход погиб под колесами грузовика. ФОТО

Сегодня, 12:49:31 291 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине пешеход погиб под колесами грузовика. ФОТО

 В Житомирской области под колесами грузовика погиб пешеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 ноября на 208 км автодороги Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, вблизи с. Рея.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бердичевского райотдела полиции.

"Предварительно, 53-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь в направлении г. Бердичева, совершил наезд на мужчину", – сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

Фото: полиция

В результате ДТП пешеход, 38-летний житель г. Винницы, погиб на месте ДТП.

В настоящее время продолжается становление всех обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомирщина, дтп
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