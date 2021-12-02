Уроженец Ирана создал в Житомире группировку, которая незаконно переправляла иностранцев в Украину

"В состав группировки он привлек двух знакомых житомирянок. Сообщницы создали фиктивные фирмы и, систематически подделывая официальные документы, "трудоустраивали" земляков организатора преступной группировки. Он же, подыскивая через объявление в сети Интернет желающих незаконно переехать на постоянное жительство в Украину, за вознаграждение (от 8 до 15 тыс. долларов США) предоставлял им пакет необходимых документов и сопровождал через государственную границу", - информирует прокуратура.