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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 2 » 12:34:41

Уроженец Ирана создал в Житомире группировку, которая незаконно переправляла иностранцев в Украину

Сегодня, 12:34:41 181 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Уроженец Ирана создал в Житомире группировку, которая незаконно переправляла иностранцев в Украину

 В Житомире разоблачена преступная группировка, которая нелегально переправляла иностранцев в Украину. Организовал преступную группу уроженец Ирана, который четыре года назад получил украинское гражданство.

Как сообщили в областной прокуратуре, он получал от каждого мигранта награду в размере 8-15 тысяч долларов.
 

"В состав группировки он привлек двух знакомых житомирянок. Сообщницы создали фиктивные фирмы и, систематически подделывая официальные документы, "трудоустраивали" земляков организатора преступной группировки. Он же, подыскивая через объявление в сети Интернет желающих незаконно переехать на постоянное жительство в Украину, за вознаграждение (от 8 до 15 тыс. долларов США) предоставлял им пакет необходимых документов и сопровождал через государственную границу", - информирует прокуратура.


Установлено, что в течение нескольких лет организованной группой незаконно переправлены через государственную границу Украины около 20 иностранцев.

Во время обысков у фигурантов дела изъяли и наложили арест на черновую бухгалтерию, компьютерную технику, мобильные телефоны, печати, документы для оформления виз иностранцам, а также три земельных участка, принадлежащих организатору группировки.

"При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры трем участникам преступной группировки сообщено о подозрении в пособничестве в незаконной переправке через государственную границу Украины с предоставлением средств, из корыстных побуждений, совершенное организованной группой, а также служебном подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - добавили в ведомстве.

Санкция более суровой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.
Тэги: Житомир, нелегальные мигранты
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