Уроженец Ирана создал в Житомире группировку, которая незаконно переправляла иностранцев в Украину

В Житомире разоблачена преступная группировка, которая нелегально переправляла иностранцев в Украину. Организовал преступную группу уроженец Ирана, который четыре года назад получил украинское гражданство.
Как сообщили в областной прокуратуре
, он получал от каждого мигранта награду в размере 8-15 тысяч долларов.
"В состав группировки он привлек двух знакомых житомирянок. Сообщницы создали фиктивные фирмы и, систематически подделывая официальные документы, "трудоустраивали" земляков организатора преступной группировки. Он же, подыскивая через объявление в сети Интернет желающих незаконно переехать на постоянное жительство в Украину, за вознаграждение (от 8 до 15 тыс. долларов США) предоставлял им пакет необходимых документов и сопровождал через государственную границу", - информирует прокуратура.
Установлено, что в течение нескольких лет организованной группой незаконно переправлены через государственную границу Украины около 20 иностранцев.
Во время обысков у фигурантов дела изъяли и наложили арест на черновую бухгалтерию, компьютерную технику, мобильные телефоны, печати, документы для оформления виз иностранцам, а также три земельных участка, принадлежащих организатору группировки.
"При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры трем участникам преступной группировки сообщено о подозрении в пособничестве в незаконной переправке через государственную границу Украины с предоставлением средств, из корыстных побуждений, совершенное организованной группой, а также служебном подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины)"
, - добавили в ведомстве.
Санкция более суровой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.