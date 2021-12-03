В Житомире камеры видеонаблюдения сняли момент столкновения двух автомобилей. ВИДЕО

В Житомире 3 декабря на перекрестке улиц Большой Бердичевской и Жуйко столкнулись две легковушки. В ДТП никто не пострадал, сообщила патрульная полиция
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"Сегодня, около 11 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Большой Бердичевской и Жуйко"
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Как установили патрульные, водитель автомобиля Kia на регулируемом перекрестке нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.
Патрульные полицейские составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) КУоАП.