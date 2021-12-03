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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 3 » 13:15:23

В Житомире камеры видеонаблюдения сняли момент столкновения двух автомобилей. ВИДЕО

Сегодня, 13:15:23 1285 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире камеры видеонаблюдения сняли момент столкновения двух автомобилей. ВИДЕО

 В Житомире 3 декабря на перекрестке улиц Большой Бердичевской и Жуйко столкнулись две легковушки. В ДТП никто не пострадал, сообщила патрульная полиция.

"Сегодня, около 11 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Большой Бердичевской и Жуйко", - говорится в сообщении.



Как установили патрульные, водитель автомобиля Kia на регулируемом перекрестке нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.



Патрульные полицейские составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) КУоАП.

 
Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:30:54, Сегодня [Материал]

да ладно
проехать на красный это ж такое мелкое нарушение, все так делают
понять и простить
это ж не бокал пива в жару выпить.....
Вано
2 Вано (Вано)   • 19:54:28, Сегодня [Материал]

ИМХО правила стоит поменять, убрать полностью жёлтый, на зелёный мигающий водитель обязан завершить маневр.
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