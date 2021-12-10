Из-за обледеневших проводов десятки населенных пунктов Житомирщины оставались без света

В Житомирской области из-за ледяного дождя, оледенения проводов и сильного ветра произошло обесточивание сотен населенных пунктов. Об этом сообщили в "Житомироблэнерго".
По состоянию на 10 декабря оставались без света 40 населенных пунктов.
Наиболее пострадали Попельнянский (33 населенных пункта) и Андрушевский районы (4 населенных пункта).
"Значительный процент повреждений произошел по причине падения на провода и опоры деревьев и веток на участках, проходящих через лесные массивы"
, - сообщили в облэнерго.
Над восстановлением электросетей работают аварийные бригады РЭС. До конца дня электроснабжение должно появиться в населенных пунктах.