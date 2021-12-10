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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 10 » 12:41:07

Из-за обледеневших проводов десятки населенных пунктов Житомирщины оставались без света

Вчера, 12:41:07 528 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за обледеневших проводов десятки населенных пунктов Житомирщины оставались без света

 В Житомирской области из-за ледяного дождя, оледенения проводов и сильного ветра произошло обесточивание сотен населенных пунктов. Об этом сообщили в "Житомироблэнерго".

По состоянию на 10 декабря оставались без света 40 населенных пунктов.

Наиболее пострадали Попельнянский (33 населенных пункта) и Андрушевский районы (4 населенных пункта).

"Значительный процент повреждений произошел по причине падения на провода и опоры деревьев и веток на участках, проходящих через лесные массивы", - сообщили в облэнерго.

Над восстановлением электросетей работают аварийные бригады РЭС. До конца дня электроснабжение должно появиться в населенных пунктах.
Тэги: Житомирщина, обледенение, обесточивание
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