Сильный ветер истерзал флаг на Соборной площади: заменить его пока не могут. ФОТО

3 января сильные порывы ветра в 15-20 м/с повредили флаг на Соборной площади. Однако из-за технических проблем заменить его пока невозможно.
Об этом 4 января сообщил директор КП «Зеленбуд» Александр Волокита, передает пресс-служба ЖГС
.
«Из-за технической неисправности мотора заменить флаг пока невозможно. С завтрашнего дня специалисты Коростенского завода «ХимМаш» осмотрят механизм. Электродвигатель у них на гарантии. Флаг заменят и поднимут, как только устранят причину поломки», – говорит Александр Волокита.
Фото: Суспільне
Флаг на Соборной площади
Флаг шили на заказ в Виннице. Его ширина – 14 метров, высота – 8 метров, вес – 11 килограммов.
Его торжественно подняли на 50-метровый флагшток
23 августа 2021 года.
В конце сентября он начал рваться
. В октябре флаг заменили на «зимний» вариант.
Один флаг стоит около 45 тыс. гривен.