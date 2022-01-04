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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 4 » 14:54:18

Сильный ветер истерзал флаг на Соборной площади: заменить его пока не могут. ФОТО

Вчера, 14:54:18 1561 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сильный ветер истерзал флаг на Соборной площади: заменить его пока не могут. ФОТО

 3 января сильные порывы ветра в 15-20 м/с повредили флаг на Соборной площади. Однако из-за технических проблем заменить его пока невозможно. 

Об этом 4 января сообщил директор КП «Зеленбуд» Александр Волокита, передает пресс-служба ЖГС.
 

«Из-за технической неисправности мотора заменить флаг пока невозможно. С завтрашнего дня специалисты Коростенского завода «ХимМаш» осмотрят механизм. Электродвигатель у них на гарантии. Флаг заменят и поднимут, как только устранят причину поломки», – говорит Александр Волокита.




Фото: Суспільне


Флаг на Соборной площади


Флаг шили на заказ в Виннице. Его ширина – 14 метров, высота – 8 метров, вес – 11 килограммов. 

Его торжественно подняли на 50-метровый флагшток 23 августа 2021 года.

В конце сентября он начал рваться. В октябре флаг заменили на «зимний» вариант. 

Один флаг стоит около 45 тыс. гривен.
Тэги: Житомир, флаг
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Комментариев: 2
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 15:11:43, Вчера [Материал]

Заодно поменяйте и подсветку в брусчатке.. Недели две-три назад половина кольца уже не работала.
melan
2 melan (melan)   • 15:46:19, Вчера [Материал]

вбухать таки деньги, а на выходе брак. кто ответит???
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