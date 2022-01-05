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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 5 » 11:41:11

Надгробия на кладбище под Житомиром разбил 19-летний парень

Вчера, 11:41:11 2025 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Надгробия на кладбище под Житомиром разбил 19-летний парень

 Полиция разыскала вандала, повредившего почти полтора десятка памятников на сельском кладбище. По информации ГУНП в Житомирской области, им оказался 19-летний житель Станишовской громады.

Как сообщал "Журнал Житомира", 1 января на кладбище в с. Слобода-Селец обнаружили повреждения 14 гранитных надгробий. На месте происшествия работала полиция.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия и выяснили, что к вандализму причастен 19-летний местный житель. Парень свою вину признал. 

По словам родных, он имеет проблемы с психическим здоровьем.
 

"Парень живет недалеко от кладбища вместе с родителями. По собранным свидетельствам, он часто ходит на кладбище за сладостями. По словам родных, парень имеет проблемы с психическим здоровьем. В рамках дальнейшего расследования уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой и будет решаться вопрос об ответственности", - прокомментировал заместитель начальника отдела полиции №1 Житомирского РУП Владимир Колядич.


По действующему законодательству подобные противоправные деяния наказываются штрафом, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.
Тэги: кладбище, вандал, полиция
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Комментариев: 9
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:06:45, Вчера [Материал]

"парень имеет проблемы с психическим здоровьем"

Это к нему от папы, преди, перешло по наследству.
predi
3 predi (predi)   • 22:00:33, Вчера [Материал]

Клас! Якщо путінська оглобля не може позбутись нав'язчивої ідеї і весь час марить і зве "преди", то я на вірному шляху і цей найкраща оцінка моєї діяльності.
Ти сьогодні зробив мій день, продовжуй в тому ж дусі.
Попроси в санітара чергову таблетку і мужньо сосни у фашистіка щоб вам вночі приснився пупкін з рогами як нагорода за аморальність і попроси щоб він тобі першому, особисто прислав індивідуальну бойову ракету. Здохнуть за царя москвинського стада це ж так скрепно.
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 22:18:20, Вчера [Материал]

Да-да, не нервничай. Лечитесь с сыновьями. Но памятники больше не крушите. Нельзя. Я понимаю, что ваше всё семейство ёбнутые на всю голову, но всё таки памятники, а это святое, трогать нельзя.
predi
9 predi (predi)   • 09:39:51, Сегодня [Материал]

" но всё таки памятники, а это святое, трогать нельзя."
А нащо чужими словами оперуєш? Твої кацапи за таку правду тебе не погладять. Бач вони не тільки руйнують памятники в селі, а і неодноразово глумляться над пам'ятниками і пам'яттю нашим воїнам, котрих озвіріле стадо кацапів підступно вбило на нашій землі.
Кацап це не нація, кацап-це діагноз і з цим не поспориш.
А це теж твої недоумки вже скрепах бикували?
https://www.youtube.com/watch?v=_9FIYFKBCbY
SAT
2 Nostradamus (SAT)   • 21:48:35, Вчера [Материал]

Це все наслідки супрунівської реформи охорони здоров"я, коли дурдоми позачиняли, а їх пацієнтів відправили жити до здорових людей.
Зверніть увагу, що такі акти вандалізму тепер практично кожен квартал трапляються.
У старовину за таке винуватця закопували на цвинтарі живцем !
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 22:21:18, Вчера [Материал]

за оградой кладбища вообще-то....
но то в "русском мире"
на запукре глумицца над могилами - добрая традиция. пренимайте.
predi
4 predi (predi)   • 22:04:40, Вчера [Материал]

Це хвора людина і не вона винна що родилась в кацапії в рідній говені від тих хто поїхав розумово.
Тепер і я знаю чий він син. Термінатор ти так би не підставлявся знатно бо народ в таких випадках каже "на вору і шапка горить".
Ідіот батько, то і в сина його гени.
Хе,хе.
TerminatorUA
6 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 22:20:55, Вчера [Материал]

Читать преди, полоумного хохла, одно удовольствие. У него, всё хохлы родились в кацапии. Ппц, шиза на марше у преди))))
predi
8 predi (predi)   • 09:34:31, Сегодня [Материал]

А шо ти так нервуєш? Зрозуміло що зловити в черговий раз на гарячому це неприємно, але факт є факт.
А щодо кацапа то якщо він навіть в Африці народився то суть цього дебіла є незмінною. Подивись на себе і переконайся що я правий.
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