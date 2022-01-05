Надгробия на кладбище под Житомиром разбил 19-летний парень

"Парень живет недалеко от кладбища вместе с родителями. По собранным свидетельствам, он часто ходит на кладбище за сладостями. По словам родных, парень имеет проблемы с психическим здоровьем. В рамках дальнейшего расследования уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой и будет решаться вопрос об ответственности", - прокомментировал заместитель начальника отдела полиции №1 Житомирского РУП Владимир Колядич.