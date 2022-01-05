Надгробия на кладбище под Житомиром разбил 19-летний парень

Полиция разыскала вандала, повредившего почти полтора десятка памятников на сельском кладбище. По информации ГУНП в Житомирской области, им оказался 19-летний житель Станишовской громады.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 1 января на кладбище в с. Слобода-Селец обнаружили повреждения 14 гранитных надгробий
. На месте происшествия работала полиция.
Правоохранители провели первоочередные следственные действия и выяснили, что к вандализму причастен 19-летний местный житель. Парень свою вину признал.
По словам родных, он имеет проблемы с психическим здоровьем.
"Парень живет недалеко от кладбища вместе с родителями. По собранным свидетельствам, он часто ходит на кладбище за сладостями. По словам родных, парень имеет проблемы с психическим здоровьем. В рамках дальнейшего расследования уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой и будет решаться вопрос об ответственности", - прокомментировал заместитель начальника отдела полиции №1 Житомирского РУП Владимир Колядич.
По действующему законодательству подобные противоправные деяния наказываются штрафом, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.