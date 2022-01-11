В Житомире запустят новую систему онлайн-записи к врачу: пациентам нужно будет иметь электронную почту

«Когда мы начинали несколько лет назад, еще не было электронных направлений и фактически не было именно электронного документооборота. Система нуждалась в изменениях. Сейчас функционал у нас полностью готов. До конца января на сайте больниц и Центра ПМСП будет размещена ссылка, где можно будет делать запись к врачу», – объясняет заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова.
«Нужно пройти проверку электронных направлений, а проверка электронных направлений возможна лишь при наличии у пациента, который идентифицирован в системе, электронной почты – это будут такие условия для того, чтобы записаться онлайн через сайт. Поэтому даже если это пожилые люди, которые не имеют электронной почты, нужно чтобы родственники знали и помогали в этом», – говорит Мария Мисюрова.
«Сейчас она работает в тестовом режиме, до 14 января все дети, которые были записаны, у нас обслуживаются. Если возникают какие-то трудности, у нас будет работать телефонная линия. Думаю, что буквально через неделю система будет работать в полном объеме. Ответ по записи вам придет на электронную почту, поэтому без нее вы не сможете получить направление к «узкому» специалисту», – рассказал Владимир Галайба.