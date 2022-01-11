Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 11 » 11:36:37

В Житомире запустят новую систему онлайн-записи к врачу: пациентам нужно будет иметь электронную почту

Вчера, 11:36:37 1255 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире запустят новую систему онлайн-записи к врачу: пациентам нужно будет иметь электронную почту

 В Житомире запускают новый сайт, с помощью которого горожане смогут записываться к семейному врачу или узкопрофильному специалисту. Он заменит систему «Поліклініка без черг», которая действовала в городе с 2017 года

Главное отличие от старой системы – авторизация через электронную почту, передает Житомир инфо.
 

«Когда мы начинали несколько лет назад, еще не было электронных направлений и фактически не было именно электронного документооборота. Система нуждалась в изменениях. Сейчас функционал у нас полностью готов. До конца января на сайте больниц и Центра ПМСП будет размещена ссылка, где можно будет делать запись к врачу», – объясняет заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова.


Электронная почта станет обязательной для пациентов, которые хотят записаться к узкопрофильному специалисту. Для тех, кто хочет записаться к семейному врачу, наличие электронной почты не обязательно.
 

«Нужно пройти проверку электронных направлений, а проверка электронных направлений возможна лишь при наличии у пациента, который идентифицирован в системе, электронной почты – это будут такие условия для того, чтобы записаться онлайн через сайт. Поэтому даже если это пожилые люди, которые не имеют электронной почты, нужно чтобы родственники знали и помогали в этом», – говорит Мария Мисюрова.


В центре ПМСП и в детской больнице имени В. И. Башека новая система онлайн-записи на прием заработает уже с 14 января. 

Директор КП «Детская больница имени В. И. Башека» Владимир Галайба рассказал: записаться через «Поліклініка без черг» станет невозможным уже с 15 января, а новая система сейчас работает в тестовом режиме.
 

«Сейчас она работает в тестовом режиме, до 14 января все дети, которые были записаны, у нас обслуживаются. Если возникают какие-то трудности, у нас будет работать телефонная линия. Думаю, что буквально через неделю система будет работать в полном объеме. Ответ по записи вам придет на электронную почту, поэтому без нее вы не сможете получить направление к «узкому» специалисту», – рассказал Владимир Галайба.


Чтобы записаться к врачу онлайн нужно открыть сайт, выбрать необходимое медучреждение, час приема и указать персональные данные.
Тэги: онлайн-запись, врач, Житомир
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 01:44:08, Сегодня [Материал]

21 век, сайт в iframe на чужом домене, медленный и не адаптирован под мобильные устройства и планшеты. Эмейзинг. Интересно, сколько бюджетных денег напилили на этой поделке?
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