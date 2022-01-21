В Житомире собираются утеплить 50 многоквартирных домов

В 2022 году в Украине запускается масштабный проект "Большая термомодернизация". Его цель – утеплить здания и соответственно снизить потребление газа.
Кабинет министров уже одобрил проект закона, позволяющий системно и оперативно развивать программу.
"Цель программы – сокращение потерь тепла и потребления газа, что поможет снизить суммы в платежках населения и усилит энергетическую независимость Украины"
, – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В рамках программы планируется утеплить 5000 многоквартирных домов, школ, садов и больниц по всей Украине и в Житомире, в частности. В список попадут 50 домов Житомира.
Житомирский городской совет сейчас собирает заявки от управляющих компаний и ОСМД. После этого в горсовете определят окончательный список. Приоритет будет предоставляться многоквартирным домам, которые теряют больше всего тепла.
Как дома будут выглядеть после термомодернизации можно уже увидеть на примере домов в г. Днепр.