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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 21 » 17:02:35

В Житомире собираются утеплить 50 многоквартирных домов

Сегодня, 17:02:35 1519 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире собираются утеплить 50 многоквартирных домов

 В 2022 году в Украине запускается масштабный проект "Большая термомодернизация". Его цель – утеплить здания и соответственно снизить потребление газа.

Кабинет министров уже одобрил проект закона, позволяющий системно и оперативно развивать программу.

"Цель программы – сокращение потерь тепла и потребления газа, что поможет снизить суммы в платежках населения и усилит энергетическую независимость Украины", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В рамках программы планируется утеплить 5000 многоквартирных домов, школ, садов и больниц по всей Украине и в Житомире, в частности. В список попадут 50 домов Житомира.

Житомирский городской совет сейчас собирает заявки от управляющих компаний и ОСМД. После этого в горсовете определят окончательный список. Приоритет будет предоставляться многоквартирным домам, которые теряют больше всего тепла.

Как дома будут выглядеть после термомодернизации можно уже увидеть на примере домов в г. Днепр.
 












Тэги: утепление, термомодернизация, Житомир
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Комментариев: 2
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 17:54:25, Сегодня [Материал]

Ось сюжет про ці будинки на фото: чому там від утеплення майже одна назва і як робити правильно
https://youtu.be/Ywzxs1_6xx4
ось ще про цю програму термомодернізації
https://lb.ua/economics/2022/01/21/503464_velika_termomodernizatsiya_vlasnim.html
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 18:59:06, Сегодня [Материал]

за счёт тех, кто чивёт в частных домах или утеплился сам делают хорошо нищебродам, которые никогда ни за что не платят
совок такой совок.....
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