Для житомирян открыли консультационный пункт: там учат, как действовать в чрезвычайных ситуациях. ФОТО

"У людей возникает много вопросов, как действовать при возникновении различных угроз, особенно военного характера, – говорит представительница учебно-методического центра Лилия Орчинская. – Также людей интересуют укрытия, где можно укрыться от авианалетов и бомбежек".

"Оповещение населения осуществляется путем доведения информации после получения сигнала, – говорит Сергей Безносюк. – Для привлечения внимания людей перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства. У нас в области есть 106 электросирен, которые смонтированы и работают в единой системе централизованного оповещения. Звук сирены означает сигнал: "Внимание всем!". После этого надо включить устройства телевидения, радио, все виды связи. После подачи звуковых сигналов передается речевая информация о чрезвычайной ситуации срочно на все районы области".