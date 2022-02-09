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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 9 » 16:28:05

Для житомирян открыли консультационный пункт: там учат, как действовать в чрезвычайных ситуациях. ФОТО

Вчера, 16:28:05 801 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для житомирян открыли консультационный пункт: там учат, как действовать в чрезвычайных ситуациях. ФОТО

 В Житомире возле управления гражданской защиты населения на перекрестке улиц Малая Бердичевская и Театральная развернули мобильный консультационный пункт. В нем гражданам рассказывают, как действовать при возникновении различных угроз, передает "Суспільне".
 

"У людей возникает много вопросов, как действовать при возникновении различных угроз, особенно военного характера, – говорит представительница учебно-методического центра Лилия Орчинская. – Также людей интересуют укрытия, где можно укрыться от авианалетов и бомбежек".


По словам руководителя управления гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОГА Сергея Безносюка, люди прежде всего должны знать о системе оповещения.
 

"Оповещение населения осуществляется путем доведения информации после получения сигнала, – говорит Сергей Безносюк. – Для привлечения внимания людей перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства. У нас в области есть 106 электросирен, которые смонтированы и работают в единой системе централизованного оповещения. Звук сирены означает сигнал: "Внимание всем!". После этого надо включить устройства телевидения, радио, все виды связи. После подачи звуковых сигналов передается речевая информация о чрезвычайной ситуации срочно на все районы области".


Всего за месяц почти сто граждан обратились в консультационный центр ГСЧС за разъяснениями, как действовать в чрезвычайных ситуациях.













Фото: Суспільне
Тэги: Житомир, чрезвычайная ситуация
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Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:33:25, Вчера [Материал]

А кто это будет нас бомбить и чем? ЧС предлагает после сирены включить радио....Так обласнойрадиотелецентр спиз.ил Зубко Геша и Гройсман. Там где было здание радиокомпании теперь склад. А там где был Телецентр на Театральной работает уборщица. охранник и два оператора, а раньше было триста специалистов которые освещали в области всех жителей всевозможными передачами. Их выкинули на улицу как слепых цуценят. Последними уволили пять женщин которые в знак протеста стояли босиком с плакатами.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:37:09, Вчера [Материал]

Верните немедленно Государственную ТелеРадиокомпанию гражданам Житомирщины и специалистов тоже. Как можно без передачи " Мамина доля" А ? Вот гниды заворованные!.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:40:33, Вчера [Материал]

Они через палатку доносят людям информацию. Те кто украл ТелерадиоКомпанию нанесли вред безопасности Государству. Гройсман и Зубко вы хоть понимаете что вы наделали? Вы обворовали Государство.
melan
4 melan (melan)   • 18:25:54, Вчера [Материал]

МЧСники просиживают штаны 30 лет в статусе госслужащих, имея соответствующие зарплаты и пенсии. Инфраструктура гражданской обороны разрушена до основания. А этой наглядной агитацией в палатке аля 30 годы прошлого столетия они что то еще хотят донести.
XACAH18
5 XACAH (XACAH18)   • 18:39:46, Вчера [Материал]

На период чрезвычайных ситуаций оставить областной центр без радиотелекоммуникаций. ...
Руки агентов Путина дотянулись до нашего города !? ... Это зрада ?!! ... Почему молчат правоохранители ?!!!

P.S. Може кто подскажет, из тех кто уже посещал эту палатку. Аптечки, противогазы. резиновая женщина. на фото есть. А оружие будут выдавать?
Да, 2-е фото сверху - в нижнем левом углу пластиковый пакет, внутри вещество белого цвета - уточните кто производитель - Афганистан, или Колумбия?
фюрер
6 фюрер (фюрер)   • 19:28:30, Вчера [Материал]

Коцюбко-молодець.
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:19:42, Вчера [Материал]

На вигляд музейна експозиція ХІХ сторіччя...
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