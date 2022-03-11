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В Украине создали Telegram-канал «Пошук зниклих» для оперативной информации о потерявшихся

11 Марта 2022, 15:56:59 799 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине создали Telegram-канал «Пошук зниклих» для оперативной информации о потерявшихся

 16-й день идет война России против Украины. Некоторые люди потеряли связь с родными, ведь оказались без связи или в зоне активных боевых действий, не имея возможности сообщить близким о себе.

Поэтому в Украине создали Telegram-канал Пошук зниклих, оперативно предоставляющий информацию о потерявшихся или наоборот детях.

Также с помощью канала можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Этот канал создан для поиска пропавших во время вторжения россии войной в Украину в феврале 2022 года", – говорится в описании.

"Поиск пропавших" разыскивает только гражданских лиц. Информацию публикуют в виде краткой справки по хештегом города, где пропал человек.

Для поиска родных необходимо указать:

  • имя и фамилию пропавшего человека;
  • ее год рождения;
  • обстоятельства, при которых она исчезла;
  • когда в последний раз была связь с ней;
  • ее контактный номер;
  • собственные контакты для обратной связи.


Сообщения в Telegram-канале нужно отправить одному из этих контактов:

  • @oxanakrasilova
  • @emmashymanovych
  • @Annavolod
  • @Jane_Sve

Чтобы присоединиться к каналу, необходимо перейти по ссылке.

"Поиск пропавших" сотрудничает с терробороной, которая также принимает запросы об утерянных или тех, с кем потеряна связь.

Для усиления поиска следует дополнительно заполнить анкету от ТРО.

В то же время, украинцев просят максимально проверять информацию, ведь могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди населения.
Тэги: телеграм, поиск пропавших, информация
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