В Украине создали Telegram-канал «Пошук зниклих» для оперативной информации о потерявшихся

16-й день идет война России против Украины. Некоторые люди потеряли связь с родными, ведь оказались без связи или в зоне активных боевых действий, не имея возможности сообщить близким о себе.
Поэтому в Украине создали Telegram-канал Пошук зниклих
, оперативно предоставляющий информацию о потерявшихся или наоборот детях.
Также с помощью канала можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
"Этот канал создан для поиска пропавших во время вторжения россии войной в Украину в феврале 2022 года", – говорится в описании.
"Поиск пропавших" разыскивает только гражданских лиц. Информацию публикуют в виде краткой справки по хештегом города, где пропал человек.
Для поиска родных необходимо указать:
- имя и фамилию пропавшего человека;
- ее год рождения;
- обстоятельства, при которых она исчезла;
- когда в последний раз была связь с ней;
- ее контактный номер;
- собственные контакты для обратной связи.
Сообщения в Telegram-канале нужно отправить одному из этих контактов:
- @oxanakrasilova
- @emmashymanovych
- @Annavolod
- @Jane_Sve
Чтобы присоединиться к каналу, необходимо перейти по ссылке
.
"Поиск пропавших" сотрудничает с терробороной, которая также принимает запросы об утерянных или тех, с кем потеряна связь.
Для усиления поиска следует дополнительно заполнить анкету от ТРО.
В то же время, украинцев просят максимально проверять информацию, ведь могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди населения.