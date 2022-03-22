Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение в 10 тыс долларов

Как это происходило

Уже несколько недель в Нацполе идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера. На эти телефоны мы регулярно присылаем смс как сдаться в плен и сдать технику.

Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место, куда подехать. Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не основа. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные скрылись домой. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная.

Что с солдатом Мишей?

Миша получил очень удобные условия содержания. Он также получит обещанные 10 тысяч долларов по окончанию войны и возможность подать на гражданство. До окончания войны он будет проживать в специальном месте под охраной - в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем.

Да, так что "русские сдаются". Еще и с техникой )