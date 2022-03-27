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Главная » Новости » Наука » 2022 » Март » 27 » 13:33:59

В каких Украинских вузах можно продолжать обучение онлайн?

Сегодня, 13:33:59 142 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В каких Украинских вузах можно продолжать обучение онлайн?

 Война в Украине длится уже больше месяца, за это время многие студенты были вынуждены покинуть родные города и прервать обучение в своих вузах. Это создало немало проблем для учащихся, молодые люди все чаще задают себе вопрос: а как же быть с обучением? Рады сообщить вам, что ряд ведущих украинских университетов выступил с инициативой, которая позволит студентам, чьи вузы временно не могут проводить обучение из-за военных действий, посещать онлайн занятия.

Отмечается, что при условии успешного прохождения программы университет сможет выдать справку о результатах обучения, объеме кредитов и часов, которые потом будут перечислены по основному месту обучения.

В каких вузах можно продолжать обучение онлайн?

Как сообщает Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, присоединиться к онлайн-обучению можно в следующих заведениях:

Какие дополнительные льготы и преимущества предлагают вузы

  • ДНУ им. О. Гончара предлагает не только бесплатное онлайн-обучение, но бесплатное проживание в общежитиях университета на весь период вынужденного перемещения;
  • НУ «Львовская политехника» готов принимать заявки на зачисление в состав слушателей студентов, вынужденно переехавших во Львов;
  • Тернопольский национальный педагогический университет им. В.Гнатюка предлагает студентам учиться по программам академической мобильности или же полностью перевестись на обучение в данный вуз;
  • Ужгородский национальный университет предлагает всем внутреннее перемещенным лицам, находящимся в Ужгороде, возможность учиться в заведении.

Источник: https://dengi.informator.ua/
Тэги: наука, вуз, студенты, Обучение, онлайн-обучение
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