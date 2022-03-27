В каких Украинских вузах можно продолжать обучение онлайн?

Война в Украине длится уже больше месяца, за это время многие студенты были вынуждены покинуть родные города и прервать обучение в своих вузах. Это создало немало проблем для учащихся, молодые люди все чаще задают себе вопрос: а как же быть с обучением? Рады сообщить вам, что ряд ведущих украинских университетов выступил с инициативой, которая позволит студентам, чьи вузы временно не могут проводить обучение из-за военных действий, посещать онлайн занятия.
Отмечается, что при условии успешного прохождения программы университет сможет выдать справку о результатах обучения, объеме кредитов и часов, которые потом будут перечислены по основному месту обучения.
В каких вузах можно продолжать обучение онлайн?
Как сообщает Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, присоединиться к онлайн-обучению можно в следующих заведениях:
Какие дополнительные льготы и преимущества предлагают вузы
- ДНУ им. О. Гончара предлагает не только бесплатное онлайн-обучение, но бесплатное проживание в общежитиях университета на весь период вынужденного перемещения;
- НУ «Львовская политехника» готов принимать заявки на зачисление в состав слушателей студентов, вынужденно переехавших во Львов;
- Тернопольский национальный педагогический университет им. В.Гнатюка предлагает студентам учиться по программам академической мобильности или же полностью перевестись на обучение в данный вуз;
- Ужгородский национальный университет предлагает всем внутреннее перемещенным лицам, находящимся в Ужгороде, возможность учиться в заведении.
Источник: https://dengi.informator.ua/