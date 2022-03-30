Драка в ресторане «ля Провинция». Полковник Ромашин избил судью и прокурора Семененко. ВИДЕО

Пьяный дебош в ресторане на Калужской площади в Москве, где полковник МВД Роман Ромашин избил сотрудницу Генпрокуратуры РФ Марию Семененко и ее мужа, судью Королевского горсуда Подмосковья Дмитрия Гануса, был связан с войной в Украине. Хорошо подвыпивший полицейский спрашивал у судьи, тот за Россию или Украину.
«Посетитель спросил у судьи, «за кого» он – «за Россию или Украину», а после заявил, что является полковником полиции, и потребовал у Гануса показать паспорт, пообещав, что будет с ним «разбираться». Появление возле столика двух сотрудников ОМОНа, которые охраняют Семененко (прокурор находится под госзащитой), не остановило полковника», – рассказывает издание Взгляд.
«Вы чего их охраняете, ты кто такой?» – продолжил мужчина.
Напал сзади и началась драка
Супруги решили уйти из ресторана, но тогда неизвестный, выскочив в коридор, сзади напал на судью, ударив его сначала ногой в спину, а когда тот обернулся – кулаком в лицо, разбив очки. В потасовке пострадала и Мария Семененко, у которой, по данным СМИ, диагностировали сотрясение мозга. Её ударила в лицо женщина, скорее всего спутница полковника МВД Романа Ромашина.
Видео драки. Камера наблюдения
Ресторан «Ля провинция»
По информации российских СМИ, инцидент произошел 26 марте вечером в ресторане «La Provincia» на Калужской площади в Москве. В конфликте «с причинением телесных повреждений участвовали сотрудник Генпрокуратуры Семененко М.Э., судья Королёвского городского суда Московской области Ганус Д.И. и сотрудник МВД Ромашин Р.В.», сообщили источники РБК.
Замоскворецкий отдел СК, куда с заявлением обратились потерпевшие, начал проверку обстоятельств инцидента, изъяв записи с видеокамер, находившихся в ресторане.
Следователи установили личность полковника – им якобы оказался Роман Ромашин, замначальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД.
Кто такая Мария Семененко?
Потерпевша Мария Семененко (на фото) является одним из самых известных гособвинителей в Генпрокуратуре. Она участвовала во множестве громких процессов, завершившихся обвинительными приговорами. Поддерживала обвинение по делам об убийстве политика Бориса Немцова, журналисткм Анны Политковской, сейчас поддерживает обвинение в процессе над экс-сенатором Рауфом Арашуковым. К последнему обстоятельству следует внимательно присмотреться.
Как сообщали журналисты РБК, Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 г. прямо на заседании Совета Федерации. Он был лишен неприкосновенности. Обвиняемые в двух заказных убийствах, совершенных в 2010 году в Карачаево-Черкесии, назвали Арашукова заказчиком этих преступлений. Речь идет об убийстве лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова.