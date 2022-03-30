Драка в ресторане «ля Провинция». Полковник Ромашин избил судью и прокурора Семененко. ВИДЕО

«Вы чего их охраняете, ты кто такой?» – продолжил мужчина.

Напал сзади и началась драка

Видео драки. Камера наблюдения Супруги решили уйти из ресторана, но тогда неизвестный, выскочив в коридор, сзади напал на судью, ударив его сначала ногой в спину, а когда тот обернулся – кулаком в лицо, разбив очки. В потасовке пострадала и Мария Семененко, у которой, по данным СМИ, диагностировали сотрясение мозга. Её ударила в лицо женщина, скорее всего спутница полковника МВД Романа Ромашина.

«Посетитель спросил у судьи, «за кого» он – «за Россию или Украину», а после заявил, что является полковником полиции, и потребовал у Гануса показать паспорт, пообещав, что будет с ним «разбираться». Появление возле столика двух сотрудников ОМОНа, которые охраняют Семененко (прокурор находится под госзащитой), не остановило полковника», – рассказывает издание Взгляд.

Ресторан «Ля провинция»

По информации российских СМИ, инцидент произошел 26 марте вечером в ресторане «La Provincia» на Калужской площади в Москве. В конфликте «с причинением телесных повреждений участвовали сотрудник Генпрокуратуры Семененко М.Э., судья Королёвского городского суда Московской области Ганус Д.И. и сотрудник МВД Ромашин Р.В.», сообщили источники РБК.

Замоскворецкий отдел СК, куда с заявлением обратились потерпевшие, начал проверку обстоятельств инцидента, изъяв записи с видеокамер, находившихся в ресторане.

Следователи установили личность полковника – им якобы оказался Роман Ромашин, замначальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД.

Кто такая Мария Семененко?