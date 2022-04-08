IT-индустрия во время войны: как айтишники остаются в Украине и помогают армии

IT- отрасль – одна из немногих, оперативно возобновившая полноценную работу и способная поддерживать экономику Украины валютными поступлениями. Сервисные IT-компании в 2022 году могут принести более 20 млрд. грн налогов. В прошлом году экспорт украинских IT-услуг вырос на 36% – до $6,8 млрд. IT-отрасль уплатила 23,5 млрд грн в госбюджет.
В этой публикации мы рассмотрим кейс Sigma Software. Она входит в 20 крупнейших IT-компаний Украины. По данным последнего рейтинга DOU, с Sigma Software сотрудничало более 1500 специалистов в офисах Харькова, Киева, Одессы, Львова и было более 420 вакансий. А что сейчас? Как иностранные заказчики реагировали на форс-мажор? Планирует ли компания сокращать или, наоборот, привлекать новых специалистов? Какие трудности возникали при поиске офисов? Об этом и многом другом рассказали в Sigma Software.
Об эвакуации и обустройстве в новых локациях
У нас был план на случай войны, и он сработал. Большинство людей из Харькова, Сум, Киева, Одессы, Днепра и небольших городов мы вывезли в безопасные места вместе с семьями и домашними животными. Наша волонтерская группа, организовавшаяся в первые часы войны, делала невозможные вещи. Например, эвакуационные автобусы из Харькова шли даже в самые тяжелые дни.
В настоящее время часть людей находится на загородных базах отдыха и в санаториях Западной Украины. Принимает людей и львовский офис. Мы приобрели туда спальники, подушки, пледы, коврики, зарядки. Готовим горячие блюда и делаем бутерброды для тех, кто приезжает ночью. Однако офисные помещения мы старались максимально оставить как рабочее пространство, убедившись, что у всех специалистов есть жилье.
Около 20% людей выехали за границу: в Польшу, Венгрию, Германию, Швецию. В Венгрии Sigma Technology помогает с поселением и организацией рабочего процесса. Есть такие, кто не захотел покидать свои города, и до сих пор живут в Харькове, Киеве.
Мы постоянно делимся с командой хорошими новостями, информацией о том, как проходит эвакуация. Рассказываем, как налаживается жизнь в компании, какие новые проекты, как мы расширяемся.
Кроме того, мы начинаем восстанавливать наши любимые традиции. На второй неделе войны провели традиционный завтрак во львовском офисе, куда пришли многие наши эвакуированные коллеги с домашними любимцами. Восстанавливается традиция, которая называется Фика – встреча с руководством компании. Сейчас они проходят онлайн. Мы также проводим вебинары по психологической поддержке.
Для обеспечения стабильного интернета в офисах через программу Минцифры компания установила устройства Starlink.
О трудностях с подбором помещений
Основная проблема с поиском офисов сегодня – офисные просторы очень быстро разбираются. Тем не менее в Украине начали функционировать сразу несколько офисов на западе страны.
Sigma Software арендовала на длительное время несколько баз отдыха в Моршине (270 мест) и Трускавце (150 мест) и обустроила там коворкингы для комфортной работы с полной административной и технической поддержкой. Поэтому эти коворкинги также функционируют как офисы.
Также уже работают офисы в Луцке, Ужгороде, Ивано-Франковске. В ближайшее время Sigma Software планирует расширять часть из них, а также открывать новые в Черновцах, Мукачево, Тернополе, то есть там, где уже сегодня много специалистов компании. Наши коллеги также могут работать удаленно.
Об офисах за границей
Компания расширяет свой презент в Европе. Кроме Польши и Швеции, где у компании уже есть офисы, сейчас наши локальные команды работают в Румынии, Болгарии, Греции, Венгрии и Португалии.
Этот шаг, во-первых, продиктован текущей ситуацией в стране, а во-вторых, частью стратегии глобального расширения, которую компания внедряла в течение многих лет. Наша цель – выполнение в полном объеме наших обязательств перед заказчиками, а также обеспечение рабочими местами украинских специалистов, релокировавшихся в Европу из-за текущей ситуации в Украине, и местных специалистов, которые ищут возможность присоединиться к международной IT-компании.
О возобновлении полноценной работы
На самом деле, работу мы не прекращали. В начале боевых действий она, конечно, замедлилась, ведь многие были вынуждены эвакуироваться, кто-то оставался в опасных районах с нестабильной связью. Однако многие коллеги работали даже из подвалов и укрытий. В этих условиях за первую неделю войны нам удалось сделать несколько сложных релизов.
В настоящее время 96% людей вернулись в проекты. Многие совмещают работу с волонтерством. Их график может сдвигаться – компания и заказчики относятся к этому с пониманием.
О не замороженных проектах и новых заказах
Все клиенты остались с нами. Они продлевают контракты, расширяют команды. Заказчики в разных состояниях предлагают команде свои офисы и даже квартиры. В последние недели мы также получили более 50 новых запросов.
По материалам: https://mind.ua/