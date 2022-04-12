За отказ участвовать в «спецоперации» в России вводят уголовную ответственность - Данилюк

Министерство обороны России обновило текст контракта для военнослужащих ВС РФ, добавив положения устанавливающее уголовную ответственность за отказ от участия в так называемой «спецоперации» на территории Украины.

Об этом в комментарии ЖЖ ИНФО со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк.

Обновлена часть контракта

«Разведкой установлено, что руководством МО РФ (Министерство обороны России — ред.) обновлена текстовая часть контрактов для военнослужащих. В частности, к перечню положений, за которые предусмотрена уголовная ответственность для военных внесен отказ от участия в «спецоперации», — заявил руководитель ЦОР.

«Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривалась ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно усложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, которые отказались участвовать в «спецоперации» на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины, применялась часть 3 ст. 332 УК РФ – отказ от выполнения приказа», — подытожил Александр Данилюк.

30% армии РФ потеряли боеспособность

Напомним, CNN со ссылкой на слова чиновника Пентагона утверждают, что почти треть сил, которые сосредоточила Россия в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.