За отказ участвовать в «спецоперации» в России вводят уголовную ответственность - Данилюк

Министерство обороны России обновило текст контракта для военнослужащих ВС РФ, добавив положения устанавливающее уголовную ответственность за отказ от участия в так называемой «спецоперации» на территории Украины.
Об этом в комментарии ЖЖ ИНФО со ссылкой на источник
в разведывательном сообществе заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк.
Обновлена часть контракта
«Разведкой установлено, что руководством МО РФ (Министерство обороны России — ред.) обновлена текстовая часть контрактов для военнослужащих. В частности, к перечню положений, за которые предусмотрена уголовная ответственность для военных внесен отказ от участия в «спецоперации», — заявил руководитель ЦОР.
«Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривалась ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно усложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, которые отказались участвовать в «спецоперации» на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины, применялась часть 3 ст. 332 УК РФ – отказ от выполнения приказа», — подытожил Александр Данилюк.
30% армии РФ потеряли боеспособность
Напомним, CNN со ссылкой на слова чиновника Пентагона утверждают, что почти треть сил, которые сосредоточила Россия в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.
Также, российские правозащитники из организации «Агора» сообщают, что к ним массово обращаются российские военнослужащие не желающие продолжать участи в так называемой «спецоперации». По словам главы организации Павла Чикова военные из 17 городов России отказались воевать против Украины.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины невозвратные потери Вооруженных сил РФ, с начала полномасштабной агрессии против Украины, превысили 19100 человек личного состава.