Вероятность ядерного удара по Украине прокомментировал Арестович. ВИДЕО

Советник президента Украины Алексей Арестович в интервью каналу Фейгин LIVE прокомментировал вероятность ядерного удара по Украине. По его словам, после возможного ядерного удара по Киеву или по территории Украины, ситуация с Россией будет решена в очень короткие сроки. В этом будет напрямую участвовать КНР.
«Бахнули тактическим ядерным оружием. Что дальше? Дальше бахнут в ответ, или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович», - рассуждает Арестович
По его мнению, Запад обратится в таком случае к Китаю, и Китай начнет «жать кнопки».
«Китайцы начнуть жать и Путин столкнется с простым выводом - наносить ли ядерный удар по Китаю», - рассуждает он.
Вероятность нанесения такого удара Арестович считает «безумием».
«Я думаю, офицеры охраны Путина резко станут миллиардерами, и ситуация будет решена в очень короткие сроки», - заявил он.
В каких случаях Россия модет использовать ядерное оружие
Российская доктрина ядерного сдерживания, принятая 2 июня 2020 года, определяет четыре условия, при которых можно задействовать ядерные силы.
Это старт баллистических ракет в направлении России или её союзников,
применение ядерного оружия по России или её союзникам,
вывод из строя объектов, которые критически важны для ответного удара,
агрессия с использованием обычных сил, которая угрожает самому существованию государства.
При необходимости президент может сообщить властям других стран или международным организациям о своём намерении применить ядерное оружие или о его применении уже постфактум.
Сейчас Россия, как и США с НАТО, оставляет за собой право нанести упреждающий ядерный удар в ответ на масштабное вторжение обычными силами. При этом между Россией и Китаем с 2001 года действует договор о взаимном «неприменении первым» — стороны обязуются даже не нацеливать носители атомных зарядов друг на друга. Так что основная ядерная угроза миру исходит от конфликтов между Россией и США — только эти две страны обладают полной «ядерной триадой» и имеют более 90% мирового атомного оружия.