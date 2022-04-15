Вероятность ядерного удара по Украине прокомментировал Арестович. ВИДЕО

По его мнению, Запад обратится в таком случае к Китаю, и Китай начнет «жать кнопки».

«Китайцы начнуть жать и Путин столкнется с простым выводом - наносить ли ядерный удар по Китаю», - рассуждает он.

Вероятность нанесения такого удара Арестович считает «безумием».

В каких случаях Россия модет использовать ядерное оружие

Это старт баллистических ракет в направлении России или её союзников,

применение ядерного оружия по России или её союзникам,

вывод из строя объектов, которые критически важны для ответного удара,

агрессия с использованием обычных сил, которая угрожает самому существованию государства.



Сейчас Россия, как и США с НАТО, оставляет за собой право нанести упреждающий ядерный удар в ответ на масштабное вторжение обычными силами. При этом между Россией и Китаем с 2001 года действует договор о взаимном «неприменении первым» — стороны обязуются даже не нацеливать носители атомных зарядов друг на друга. Так что основная ядерная угроза миру исходит от конфликтов между Россией и США — только эти две страны обладают полной «ядерной триадой» и имеют более 90% мирового атомного оружия.