«Простите, это месячные?» - Нурлан Сабуров мерзко пошутил на концерте в США. ВИДЕО

Есть такой комик Нурлан Сабуров. Родом он из Казахстана, но живёт и работает в России. И вот Нурлан отправился с концертами в тур по США, где зрители спросили его про отношение к военному конфликту в Украине. Нурлан честно сказал, что у него дети, бизнес, да и вообще он ссыт как-то высказываться на эту тему. Такая позиция ожидаемо обернулась хейтом
со стороны некоторых зрителей, которые на следующих концертах начали задавать более прямые вопросы.
Варламов про Сабурова
"В целом, я стараюсь не осуждать других людей за страх. Легко быть героем чужими руками. И если кто-то молчит, даже в такие тёмные времена, – ну пусть и живёт с этим. И писать пост про Нурлана Сабурова я не хотел до сегодняшнего дня. Сегодня я посмотрел довольно мерзкое видео, где Нурлан решил показать, что он не ссыт, что у него есть яйца и он может высказаться...", - пишет в своём блоге российский журналист Илья Варламов.
На одном из концертов к комику вышла девушка в платье с красными пятнами, которые символизировали кровь убитых украинцев, насилие над женщинами и детьми. Сейчас во многих городах мира проходят подобные акции.
И тут Сабуров не смог промолчать: "Простите, это месячные?"
Согласитесь, довольно смело шутить про девушку, которую тут же скрутили охранники! Это же не Путин и не Следственный комитет, никто не заведёт на Сабурова дело, такая шутка не навредит его карьере в России. Поступок слабый, недостойный и подлый. И чему удивляться в этой ситуации? Какие времена – такие и социальные лифты.
Нурлан Сабуров вместо Ивана Урганта?
"Нурлан, никто же не заставляет тебя быть героем. Более того, я уверен, что никто из аудитории особо не осудил бы тебя за молчание. Но вот зачем быть говноедом и подлецом, непонятно. С другой стороны, странные вопросы я задаю. Как "зачем"? Ведь место уехавшего Вани Урганта на Первом канале ещё не остыло, и его надо заслужить, что Нурлан успешно и делает.", - пишет Илья Варламов.