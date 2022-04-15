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Главная » Новости » Культура » 2022 » Апрель » 15 » 10:26:58

«Простите, это месячные?» - Нурлан Сабуров мерзко пошутил на концерте в США. ВИДЕО

Сегодня, 10:26:48 270 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Простите, это месячные?» - Нурлан Сабуров мерзко пошутил на концерте в США. ВИДЕО

 Есть такой комик Нурлан Сабуров. Родом он из Казахстана, но живёт и работает в России. И вот Нурлан отправился с концертами в тур по США, где зрители спросили его про отношение к военному конфликту в Украине. Нурлан честно сказал, что у него дети, бизнес, да и вообще он ссыт как-то высказываться на эту тему. Такая позиция ожидаемо обернулась хейтом со стороны некоторых зрителей, которые на следующих концертах начали задавать более прямые вопросы. 

Варламов про Сабурова

"В целом, я стараюсь не осуждать других людей за страх. Легко быть героем чужими руками. И если кто-то молчит, даже в такие тёмные времена, – ну пусть и живёт с этим. И писать пост про Нурлана Сабурова я не хотел до сегодняшнего дня. Сегодня я посмотрел довольно мерзкое видео, где Нурлан решил показать, что он не ссыт, что у него есть яйца и он может высказаться...", - пишет в своём блоге российский журналист Илья Варламов.

На одном из концертов к комику вышла девушка в платье с красными пятнами, которые символизировали кровь убитых украинцев, насилие над женщинами и детьми. Сейчас во многих городах мира проходят подобные акции.

И тут Сабуров не смог промолчать: "Простите, это месячные?"

 
Согласитесь, довольно смело шутить про девушку, которую тут же скрутили охранники! Это же не Путин и не Следственный комитет, никто не заведёт на Сабурова дело, такая шутка не навредит его карьере в России. Поступок слабый, недостойный и подлый. И чему удивляться в этой ситуации? Какие времена – такие и социальные лифты.

Нурлан Сабуров вместо Ивана Урганта?

"Нурлан, никто же не заставляет тебя быть героем. Более того, я уверен, что никто из аудитории особо не осудил бы тебя за молчание. Но вот зачем быть говноедом и подлецом, непонятно. С другой стороны, странные вопросы я задаю. Как "зачем"? Ведь место уехавшего Вани Урганта на Первом канале ещё не остыло, и его надо заслужить, что Нурлан успешно и делает.", - пишет Илья Варламов.
Тэги: война в Украине, комики, Сабуров, США
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