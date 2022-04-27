Что происходит в Приднестровье? Россия собирается его присоединить? Начнется война в Молдове? Отвечает политолог Денис Ченуша

Видео про взрывы в Приднестровье

22 апреля минобороны рф заявило, что задачей российских войск на втором этапе «спецоперации» в Украине будет «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной» — выход в Приднестровье, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». Всего через три дня в Приднестровье произошла серия взрывов. В тот же день Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявил, что подразделения оперативной группы российских войск на территории Приднестровья приведены в полную боевую готовность.О том, что происходит на этой территории, « Медуза » поговорила с ассоциированным экспертом Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе Денисом Ченушей.— Есть попытка дестабилизировать регион, но кто именно это делает — непонятно. Заинтересованность в этом, кажется, исходит изнутри региона, потому что Украина и Россия перекладывают ответственность друг на друга.— Четких данных о какой-либо мобилизации военных в регионе нет. Однако украинские силовики утверждают обратное. Необходим обмен между разведывательными службами Молдовы и Украины, которые, похоже, не сотрудничают напрямую. Когда информацию выносят в открытый доступ, она, как правило, противоречива.— Трудно что-либо прогнозировать, но ситуация будет развиваться в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, будут влиять территориальные продвижения России к Одессе и сопротивление этому Украины. Во-вторых, необходимо наладить минимально эффективный диалог между Кишиневом и Тирасполем, чтобы не допустить эскалации ситуации. Недостаток общения или недопонимание — это рецепт ошибок в процессе принятия решений. В-третьих, международные игроки не должны упускать из виду Молдову и Приднестровский регион.— Молдова уже воспринимает российских военных, дислоцированных с 1990-х годов, как «оккупационные силы». Поэтому появление новых российских сил на молдавской земле, в том числе и в Приднестровье, безусловно, будет воспринято как очередной эпизод агрессии, а впоследствии и новые попытки оккупации.— Российские силы входят в состав Оперативной группы российских войск (им поручено охранять военные склады, а также якобы поддерживать боеспособность приднестровской армии), а также в состав трехсторонней миротворческой миссии вместе с молдавским и приднестровским контингентами. Хотя молдавская сторона попросила вывести российские силы и военный потенциал, это решение зависит от политической воли Москвы. Она не хочет терять свое влияние в Молдове и откажется забирать свои вооруженные силы до тех пор, пока не будет найдено окончательное решение конфликта, которое закрепило бы позиции России за счет федерализации Молдавии.— Военные запасы в Колбасне нестабильны, потому что они устарели, а аэродром не в [настолько] хорошем состоянии, чтобы полагаться на них для полномасштабной операции. Это не означает, что их нельзя использовать для военных действий меньшего масштаба, если это необходимо.— Население региона настроено пророссийски и, скорее всего, будет воевать на стороне России. Дезинформация и советско-российская пропаганда, применявшиеся на протяжении трех десятилетий, оставили глубокий след в коллективном сознании населения.— Санкции затрагивают российские компании и граждан, экономически активных или работающих в регионе, поскольку они подпадают под действие санкций. Молдова не присоединилась к санкциям, но банки и регуляторы продолжают их соблюдать, чтобы избежать «вторичных санкций».— Приднестровский регион сумел создать видимость государства, но не получил международного признания и не может выжить без дотаций из России и различных теневых схем. В последние годы она даже интегрировала часть своей экономики в европейский рынок, но как часть Молдовы. Регион имеет определенную степень автономии от Москвы, чего нельзя сказать о ЛНР и ДНР. Именно поэтому регион продемонстрировал определенную степень нейтралитета по отношению к Украине, от которой он зависит, в отличие от ЛНР и ДНР, которые воюют на стороне Москвы и управляются непосредственно из Москвы с 2014 года.— Отношения между Молдовой и Россией складываются непросто, поскольку стратегические интересы кардинально различаются, как и геополитическая направленность.Правящая партия Молдовы [«Действие и солидарность»] и президент Санду не обязательно антироссийские, но российская внешняя политика в отношении Молдовы может восприниматься не как конструктивная — для решения существующих проблем, — а скорее для их [проблем] использования и создания выгодного политического пространства для пророссийских сил.В Молдове поляризованное общество, и его фрагментация очень сильно связана с геополитическими причинами. Россия это знает и использует в своих стратегических интересах в Молдове, которые противоречат проевропейской повестке дня правящей партии и других сил-единомышленников.

Конфликт в Приднестровье

Конфликт в Приднестровье начался в конце 1980-х годов. На фоне роста националистических и прорумынских настроений в Молдавской ССР на ее части была провозглашена Приднестровская Молдавская ССР со столицей в Тирасполе (ее не признали ни в Кишиневе, ни в Москве). После прекращения существования СССР непризнанное государство продолжило существовать как Приднестровская Молдавская республика (ПМР).В 1992 году конфликт перерос в открытое вооруженное противостояние, длившееся несколько месяцев. В результате конфликта погибли более тысячи человек. При посредничестве России было заключено перемирие, после чего в регион ввели российских миротворцев. С тех пор конфликт остается замороженным, попытки сторон его урегулировать ни к чему не приводят. ПМР де-факто является независимой, однако эта независимость не признана ни одной из стран — членов ООН.