Что происходит в Приднестровье? Россия собирается его присоединить? Начнется война в Молдове? Отвечает политолог Денис Ченуша

22 апреля минобороны рф заявило, что задачей российских войск на втором этапе «спецоперации» в Украине будет «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной» — выход в Приднестровье, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». Всего через три дня в Приднестровье произошла серия взрывов. В тот же день Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявил, что подразделения оперативной группы российских войск на территории Приднестровья приведены в полную боевую готовность.
О том, что происходит на этой территории, «Медуза» поговорила с ассоциированным экспертом Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе Денисом Ченушей.
— 22 апреля Министерство обороны России заявило, что целью нового этапа войны является контроль не только над Донбассом, но и над югом Украины, который даст выход к Приднестровью. Спустя три дня после этого заявления в Приднестровье за сутки произошла серия взрывов. Что происходит? Чем можно объяснить взрывы и почему Россия заинтересована в Приднестровье?
— Есть попытка дестабилизировать регион, но кто именно это делает — непонятно. Заинтересованность в этом, кажется, исходит изнутри региона, потому что Украина и Россия перекладывают ответственность друг на друга.
— Что происходило в Приднестровье накануне взрывов и заявления Минобороны? Было ли напряжение? Известно ли что-либо о мобилизации российской армии?
— Четких данных о какой-либо мобилизации военных в регионе нет. Однако украинские силовики утверждают обратное. Необходим обмен между разведывательными службами Молдовы и Украины, которые, похоже, не сотрудничают напрямую. Когда информацию выносят в открытый доступ, она, как правило, противоречива.
— Какие есть версии того, что сейчас будет происходить, благоприятные и неблагоприятные прогнозы?
— Трудно что-либо прогнозировать, но ситуация будет развиваться в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, будут влиять территориальные продвижения России к Одессе и сопротивление этому Украины. Во-вторых, необходимо наладить минимально эффективный диалог между Кишиневом и Тирасполем, чтобы не допустить эскалации ситуации. Недостаток общения или недопонимание — это рецепт ошибок в процессе принятия решений. В-третьих, международные игроки не должны упускать из виду Молдову и Приднестровский регион.
— В случае, если российская армия вторгнется в Приднестровье, будет ли это официально считаться нападением на Молдову?
— Молдова уже воспринимает российских военных, дислоцированных с 1990-х годов, как «оккупационные силы». Поэтому появление новых российских сил на молдавской земле, в том числе и в Приднестровье, безусловно, будет воспринято как очередной эпизод агрессии, а впоследствии и новые попытки оккупации.
— Какую функцию выполняют российские войска на территории Приднестровья и почему ООН и Молдова требовали вывода войск с территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)? Есть ли военный потенциал у самой приднестровской армии?
— Российские силы входят в состав Оперативной группы российских войск (им поручено охранять военные склады, а также якобы поддерживать боеспособность приднестровской армии), а также в состав трехсторонней миротворческой миссии вместе с молдавским и приднестровским контингентами. Хотя молдавская сторона попросила вывести российские силы и военный потенциал, это решение зависит от политической воли Москвы. Она не хочет терять свое влияние в Молдове и откажется забирать свои вооруженные силы до тех пор, пока не будет найдено окончательное решение конфликта, которое закрепило бы позиции России за счет федерализации Молдавии.
— Может ли Россия всерьез рассчитывать на склад боеприпасов и аэродром в Тирасполе в селе Колбасна, в качестве подкрепления к своим силам?
— Военные запасы в Колбасне нестабильны, потому что они устарели, а аэродром не в [настолько] хорошем состоянии, чтобы полагаться на них для полномасштабной операции. Это не означает, что их нельзя использовать для военных действий меньшего масштаба, если это необходимо.
— Какие перспективы у приднестровцев в том случае, если Россия вторгнется? Верно ли, что большинство приднестровцев настроены пророссийски? Чем объясняется их поддержка?
— Население региона настроено пророссийски и, скорее всего, будет воевать на стороне России. Дезинформация и советско-российская пропаганда, применявшиеся на протяжении трех десятилетий, оставили глубокий след в коллективном сознании населения.
— Как влияют санкции против России на Приднестровье?
— Санкции затрагивают российские компании и граждан, экономически активных или работающих в регионе, поскольку они подпадают под действие санкций. Молдова не присоединилась к санкциям, но банки и регуляторы продолжают их соблюдать, чтобы избежать «вторичных санкций».
— Люди порой проводят сравнение между непризнанными республиками ЛНР и ДНР на востоке Украины и Приднестровьем — в чем их схожесть и в чем отличие?
— Приднестровский регион сумел создать видимость государства, но не получил международного признания и не может выжить без дотаций из России и различных теневых схем. В последние годы она даже интегрировала часть своей экономики в европейский рынок, но как часть Молдовы. Регион имеет определенную степень автономии от Москвы, чего нельзя сказать о ЛНР и ДНР. Именно поэтому регион продемонстрировал определенную степень нейтралитета по отношению к Украине, от которой он зависит, в отличие от ЛНР и ДНР, которые воюют на стороне Москвы и управляются непосредственно из Москвы с 2014 года.
— Какие отношения складывались у России и Молдовы в последние годы? Как изменились отношения Молдовы и Приднестровья с приходом проевропейского президента Майи Санду на смену пророссийского Игоря Додона?
— Отношения между Молдовой и Россией складываются непросто, поскольку стратегические интересы кардинально различаются, как и геополитическая направленность.
Правящая партия Молдовы [«Действие и солидарность»] и президент Санду не обязательно антироссийские, но российская внешняя политика в отношении Молдовы может восприниматься не как конструктивная — для решения существующих проблем, — а скорее для их [проблем] использования и создания выгодного политического пространства для пророссийских сил.
В Молдове поляризованное общество, и его фрагментация очень сильно связана с геополитическими причинами. Россия это знает и использует в своих стратегических интересах в Молдове, которые противоречат проевропейской повестке дня правящей партии и других сил-единомышленников.
Видео про взрывы в Приднестровье
Конфликт в Приднестровье
Конфликт в Приднестровье начался в конце 1980-х годов. На фоне роста националистических и прорумынских настроений в Молдавской ССР на ее части была провозглашена Приднестровская Молдавская ССР со столицей в Тирасполе (ее не признали ни в Кишиневе, ни в Москве). После прекращения существования СССР непризнанное государство продолжило существовать как Приднестровская Молдавская республика (ПМР).
В 1992 году конфликт перерос в открытое вооруженное противостояние, длившееся несколько месяцев. В результате конфликта погибли более тысячи человек. При посредничестве России было заключено перемирие, после чего в регион ввели российских миротворцев. С тех пор конфликт остается замороженным, попытки сторон его урегулировать ни к чему не приводят. ПМР де-факто является независимой, однако эта независимость не признана ни одной из стран — членов ООН.