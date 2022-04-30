Что ждет нас в мае: пять новшеств, которые коснутся каждого

Выходных в мае не будет

Традиционных выходных, которые имели украинцы в мае, не будет. Имеются в виду выходные на День труда -1 мая и День победы над нацизмом во Второй мировой войне -9 мая. Законом Украины " Об организации трудовых отношений в условиях военного положения " №2136-XI от 15.03.2022 года были установлены новые правила выходных дней во время войны.

Не все внутриперемещенные лица будут получать помощь от государства

С мая правила выплат пособия внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) изменились. Речь идет о ежемесячной помощи 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. С мая помощь выплачивается только переселенцам, переместившимся из регионов, где проходят боевые действия или с оккупированных мест или тем переселенцам, чье жилье в результате войны оказалось разрушенным или непригодным для проживания (о чем предоставлена заявка в "Действии").

Цены на горючее будут расти

Повышение цен на горючее на АЗС в отдельных регионах страны является результатом ударов по топливной инфраструктуре Украины. В первую очередь речь идет об уничтожении Кременчугского НПЗ, который был основным производителем горючего в Украине. И хотя, как сообщила первый вице-премьер – минист экономики Украины Юлия Свириденко, дефицит горючего в ближайшие 7 дней будет ликвидирован, ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов.

Изменится порядок начисления пенсий при потере кормильца

Члены семей лиц, пропавших без вести, смогут получить пенсию по потере кормильца. Подать заявление о без вести пропавшем человеке можно по телефону горячей линии Национальной полиции: 089 420 18 67. Через месяц с даты внесения информации об исчезновении человека в Единый реестр досудебных расследований члены семьи таких людей могут получать пенсии.

ПриватБанк закроет некоторые счета

С 1 мая ПриватБанк закрывает счет Бонус+. Все неиспользованные средства на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановление Украины.

Изменился порядок продления и переназначения всех видов соцвыплат

Кабинет министров Украины отменил процедуры, связанные с предоставлением подтверждающих документов для продления соцвыплат или их переназначения. На практике это означает, что если раньше до определенного срока нужно было подавать в социальную службу документы для продления выплат, то теперь социальные выплаты будут начисляться автоматически. Документы нужно будет предоставить только через месяц после окончания военного положения.

С 1 мая украинцев ожидают важные изменения, связанные с войной и ситуацией в мире. К чему нужно быть готовыми украинцам в мае – в нашем материале.