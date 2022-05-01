«Жахлива історія. Рашисти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну», - журналіст Віктор Шлінчак

Цей випадок, за словами журналіста, йому навів міністр оборони Резніков.

"Я думав, що після жахливих історій з Бучі і Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська. Але сьогодні на зустрічі міністр оборони Олексій Резніков розповів просто неймовірно жахливу історію одного звільненого міста. Де рашисти вбили молоду матір, а живу дитину примотали до неї та прикріпили між дитиною і трупом міну. Коли розмотували, міна здетонувала", - зазначив Шлінчак.