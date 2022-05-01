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Главная » Новости » Криминал » 2022 » Май » 1 » 21:11:09

«Жахлива історія. Рашисти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну», - журналіст Віктор Шлінчак

Вчера, 21:11:09 307 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Жахлива історія. Рашисти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну», - журналіст Віктор Шлінчак

Український журналіст, головний редактор інформаційно-аналітичного сайту "Главком" Віктор Шлінчак розповів жахливий випадок одного з найбільш моторошних звірств російських окупантів. Про це він написав у себе на фейсбуці у неділю, 1 травня 2022 року.
 
Цей випадок, за словами журналіста, йому навів міністр оборони Резніков.
 
"Я думав, що після жахливих історій з Бучі і Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська. Але сьогодні на зустрічі міністр оборони Олексій Резніков розповів просто неймовірно жахливу історію одного звільненого міста. Де рашисти вбили молоду матір, а живу дитину примотали до неї та прикріпили між дитиною і трупом міну. Коли розмотували, міна здетонувала", - зазначив Шлінчак.
Тэги: дети, война в Украине
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