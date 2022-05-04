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Главная » Новости » Армия » 2022 » Май » 4 » 10:28:38

Автор фразы о русском корабле Роман Грибов рассказал о пребывании в российском плену

Вчера, 10:28:17 790 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Автор фразы о русском корабле Роман Грибов рассказал о пребывании в российском плену

Морской пехотинец из Черкасской области Роман Грибов, которого сегодня весь мир знает благодаря фразе о "русском военном корабле" недавно вернулся из плена. Он рассказал в интервью, что пережил после захвата россиянами острова Змеиный, и что ему помогало держаться и не потерять надежду.

В российско - украинской войне Роман уже четыре года – подписал контракт в 2018 году и начал служить в Одесской области. За это время он многое увидел, но по его словам, нынешняя фаза войны выглядит совсем иначе.

“Когда прозвучали первые предупреждения о полномасштабном вторжении, никто не ожидал, что это будет так жестоко. Все началось самопроизвольно. Когда мы увидели на горизонте орков, то поняли, что уже началась полномасштабная война”, – рассказал Роман.


По состоянию на утро 24 февраля, по словам военного, они находились на острове Змеиный в Черном море. В 9:00 появился тот самый российский корабль.

Хотелось дать достойный отпор

По словам украинца, к острову прибыл морской десант, русские военные включили их знаменитую запись, что украинские защитники должны сдаться, потому что будут сейчас бомбить. "Немного было страшно, но хотелось дать достойный отпор”, – вспоминает морпех.


Роман Грибов рассказал, что в плену с ними обращались "хуже, чем с собаками", издевались физически и морально. За все это время украинских пленников трижды перемещали.

Началось с Крыма. Дальше последовали палаточные лагеря, СИЗО. С украинскими пленными обращались хуже, чем с собаками. Переодевали в "робу" зэков, давили морально, - рассказал морпех.

Пленным украинцам россияне говорили, что они уже захватили всю Украину

Хуже всего, по его словам, было то, что на них давили психологически. У них не было никакой информации о том, что происходит в Украине.

“Они на нас давили тем, что они уже захватили Украину. Рассказывали, что Киев и другие города уже захватили, что нет смысла возвращаться, а если вернемся – нас примут очень плохо”, – рассказал Роман.

Держаться помогали мысли о родных

В день обмена им не сказали, куда их везут. Пленным связали руки за спиной, а на шею одели петли, поэтому многие по дороге задыхались. Ребята были уверены, что их везут на расстрел.

"Забросили в машину как мясо, вещами сверху позабросали и так возили часа три-четыре... О том, что это обмен нам сказали в последний момент", - говорит Роман.


По возвращении из плена, морпехи попали в госпиталь. Но Роману сначала хотелось увидеться с родными. Отпуск длился всего месяц, но был очень насыщенным. Из-за этой известной уже фразы парень со многими познакомился, много где побывал.

О том, что его фраза стала крылатой, узнал по билл бордам

Морпех признался – о том, что его фраза стала легендарной, он от мужчины, занимавшегося обменом. Сначала не понял, о чем идет речь, но когда подъезжал поближе к дому, понял, видя ее на бордах.

Он рассказал, что россияне, взявшие их в плен, не знали, кто именно автор этой фразы

Они не знали, кто это сказал. И это хорошо, потому что, думаю, со мной не хорошо поступали бы в таком случае. Домой я бы не вернулся», – сказал он.

Сейчас Роман планирует возвращаться в армию и "рубить орков".

“За нами правда и победа. Мы очень сильный народ, и никакие рашисты не смогут сюда влезть», – уверен Роман Грибов.
 



По материалам: https://suspilne.media/
Тэги: россияагрессор, россияокупант, русский военный корабль иди, Роман Грибов
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