Гороскоп на 20 мая для всех знаков Зодиака: день метаморфоз и трансформаций

День трансформаций и метаморфоз, которые выводят человека на новый профессиональный или личностный уровень. Успех ждет прежде всего тех, кто умеет работать в коллективе – в одиночку сегодня ничего достичь не удастся. Также очень важно работать по плану, не торопясь и не забегая вперед, но и не отставая и не плетясь в хвосте. Поскольку в это время трудно что-то просчитать заранее, ориентироваться необходимо по ситуации – в зависимости от того, как будут складываться обстоятельства.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 мая для Овнов

День благоприятен для финансовых операций любой направленности и масштаба – одинаково удачным будет как оплата коммунальных счетов, так и заключение сделки "на миллион".

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 мая для Тельцов

Сегодня звезды советуют вам вспомнить простую, но верную истину о том, что хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает: день благоприятен для восстановления сил – как физических, так и моральных.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 мая для Близнецов

Не стоит делать проблему из трудностей, которые могут возникнуть в это время – скорее всего, они урегулируются так же быстро, как и возникли – без какого-либо вмешательства с вашей стороны.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 мая для Раков

День максимально благоприятен для переговоров с начальством на предмет повышения заработной платы – пребывая в хорошем настроении, оно – возможно, немного поломавшись – удовлетворит вашу просьбу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 мая для Львов

Сегодня вы с большой долей вероятности получите ответ на вопрос, который давно и пока без видимого успеха пытались решить: он придет как будто бы сам собой, удивив вас своей простотой и естественностью.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 мая для Дев

Вам звезды рекомендуют приступать к реализации нового проекта, над которым мы давно раздумывали: будучи начатым сегодня, он пройдет легко и окажется максимально успешным.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 мая для Весов

В этот день не только можно, но и нужно рисковать – бокал шампанского будет вам обеспечен, но, тем не менее, звезды советуют вам не бросаться в омут с головой, а подстраховаться, просчитав возможные последствия.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 мая для Скорпионов

День благоприятен для того, чтобы чем-то себя порадовать – например, купить мелочь, о которой вы давно мечтали, прогуляться по ближайшему парку или принять ванну с душистыми травами.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 мая для Стрельцов

Хорошее время для того, чтобы поверить в свои силы и – после короткой или длинной паузы – начать жизнь с чистого листа: именно сегодня у вас все получится, главное, сделать первый шаг.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 мая для Козерогов

Велика вероятность неожиданной прибыли, которая свалится вам как снег на голову: постарайтесь на растратить деньги по мелочам, а приобрести что-то действительно важное и нужное для жизни или работы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 мая для Водолеев

Даже если вам покажется, что дело, которым вы сейчас занимаетесь, не получается сдвинуть с мертвой точки, не торопитесь бросать его на полпути – еще немного усилий, и все пойдет как по маслу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 мая для Рыб

Велика вероятность того, что в этот день вы найдете новое место работы, которое будет удовлетворять все ваши требования – как с моральной, так и с материальной точки зрения.