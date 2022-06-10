Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя себя жалеть

День, когда сочувствовать можно только окружающим, о жалости к себе необходимо забыть – она не будет конструктивной. Сделанное другим людям добро Вселенная непременно оценит и обязательно отблагодарит – впрочем, это касается и зла, от которого нужно воздерживаться всегда, а сегодня – особенно. Самое главное чувство, которое необходимо сегодня испытывать, – благодарность, которую нужно чувствовать ко всем – начиная от прохожего, подсказавшего дорогу, и заканчивая высшими силами, определяющими нашу судьбу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 июня для Овнов

Окружающие вас люди сегодня могут раздражаться по пустякам и обижать тех, кто находится рядом: не стоит принимать их поведение близко к сердцу – уже завтра о нем забудете и вы, и он.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 июня для Тельцов

Вспышки злости, которые вы с большой долей вероятности будете испытывать в этот день, обусловлены агрессивным влиянием Луны, поэтому постарайтесь сдержать их – вам это будет вполне по силам.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 июня для Близнецов

Ставьте под сомнение чужие слова, особенно если их говорят малознакомые вам люди – не исключено, что они, воспользовавшись вашей доверчивостью, хотят решить свои проблемы, причем во вред вам.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 июня для Раков

Сегодня вам часто будет казаться, что окружающие вас люди – будь то начальство, коллеги или близкие – не ценят вас по достоинству: на самом деле это не так, поэтому не давайте разгуляться своей мнительности.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 июня для Львов

Сегодня можно "дать слабину" и показать тем, кто вам дорог, что вы далеко не такой самовлюбленный и высокомерный человек, каким кажетесь со стороны, и вполне способны на искренние и бескорыстные чувства.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 июня для Дев

День, когда нужно позаботиться не только о себе, но и о других: возможно, кому-то из близких понадобится помощь или поддержка – нужно, не задумываясь, ее оказать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 июня для Весов

Сегодня представителям вашего знака нужно – хотя бы на время! – отказаться от материальной стороны жизни в пользу духовной: перечитать любимые стихи, послушать классическую музыку, съездить на природу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 июня для Скорпионов

День благоприятен для примирения с теми, с кем вы находитесь в ссоре: у вас найдутся общие темы для разговора, которые сблизят вас, тогда для налаживания отношений – рукой подать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 июня для Стрельцов

Открывать душу сегодня звезды рекомендуют только тем, кого вы хорошо знаете и кому доверяете на все сто процентов, в противном случае ваша тайна может стать всеобщим достоянием, а это очень неприятно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 июня для Козерогов

День, когда не стоит спешить и суетиться, стараясь выполнить все, что запланировали: так вы рискуете попасть в цейтнот: лучше сосредоточиться на одном – самом важном – деле, а остальные перенесите на потом.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 июня для Водолеев

Навещая родственников – причем не только детей, но и тех, "кому за", приготовьте для них подарки: почувствуйте себя немного волшебником, увидев, какую радость вы им доставили.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 июня для Рыб

Несмотря на будний статус дня, представителям вашего знака звезды настоятельно рекомендуют посвятить его отдыху: вам необходимо поднакопить силы, которые понадобятся уже в начале новой недели.