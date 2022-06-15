Гороскоп на 15 июня для всех знаков Зодиака: день моральной передышки

День, когда даже самый неуверенный в себе человек, как правило, бывает доволен собой и удовлетворен своими действиями. Душевный покой и внутренняя гармония, которые несет это время, позволяют сделать моральную передышку – перестать переживать по любому поводу, насладиться теми моментами, которые дает жизнь даже в такое непростое сегодняшнее время. День благоприятен для встречи с друзьями и родными, посещения культурных мероприятий – музеев и театров – и просто прогулок по парку.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 июня для Овнов

Звезды рекомендуют вам опустить свои чувства и эмоции: большую часть жизни вы их сдерживаете, сегодня же можно проявлять свое отношение к людям в частности и миру вообще, правда, делать это в меру.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 июня для Тельцов

Можно – и нужно – использовать энергию, которую вы берегли и аккумулировали до этого: позвольте себе проявлять чуть больше радости, а возможно, и агрессии, чем обычно – это позволит выпустить пар.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 июня для Близнецов

Представителям вашего знака звезды полностью расслабляться не советуют – под особым запретом находится употребление алкоголя, которое – даже в небольших дозах – может сделать вас неуправляемыми.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 июня для Раков

Физическую активность, особенно связанную с занятиями спортом, желательно свести к нулю: резкие движения вместо повышенного тонуса и бодрости могут привести к травмам и растяжениям.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 июня для Львов

Не стоит пользоваться доброжелательностью и открытостью окружающих людей им во зло, а себе во благо – в частности, категорически не рекомендуется разглашать чьи-либо секреты, которые стали вам известны.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 июня для Дев

Сегодня, отвечая на важный вопрос, вы поймете, что заведомо знаете на него ответ: доверяйте своему внутреннему голосу – он, единственный, позволит вам не совершить ошибки и поступить правильно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 июня для Весов

Планируя ближайшее будущее, делайте скидку на так называемые форс-мажорные обстоятельства, которые в наше время могут нарушить любые намерения, сделав их невозможными – во всяком случае пока.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 июня для Скорпионов

Важно обращать внимание на знаки, которые в этот день будет посылать вам судьба: совершенно неожиданно для себя вы обнаружите, что нашли ответ на вопрос, который заботил и озадачивал вас в последнее время.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 июня для Стрельцов

Даже если вам будет казаться, что судьба к вам несправедлива, постарайтесь не впадать в уныние: пройдет совсем немного времени, и вы поймете, что все, что ни делается, согласно народной мудрости, делается к лучшему.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 июня для Козерогов

Звезды категорически против того, чтобы в этот день вы скучали и грустили: даже если на душе начнут скрести кошки, найдите занятие, которое отвлечет и успокоит вас – например, какое-нибудь рукоделие с мелкой моторикой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 июня для Водолеев

День благоприятен для перемен в личных отношениях: можно признаваться в любви и делать предложение руки и сердца: люди, которые обретут друг друга в это время, будут жить вместе долго и счастливо.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 июня для Рыб

Нынешний день идеально подходит для занятий творчеством – причем это касается как тех, чья профессия непосредственно связана с креативом, так и тех, кто до сих пор не имел к нему никакого отношения.