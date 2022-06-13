Гороскоп на 13 июня для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла склоняют к неблагородным поступкам

День, когда на поверхность выходят силы зла, цель которых – провоцировать людей на злые мысли и неблагородные поступки. От того, насколько у человека хватит сил – и желания – противиться негативному влиянию, во многом зависит его будущее: очистить испорченную карму будет совсем непросто, а в особо сложных случаях и вовсе невозможно. Увидев, что кого-то несправедливо обижают, нужно вмешаться и прийти на помощь – судьба отблагодарит за доброе дело.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 июня для Овнов

Новый проект, начатый в этот день, вряд ли увенчается успехом, поэтому приступать к таким делам желательно только в случае крайней необходимости, вообще же лучше подведением итогов.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 июня для Тельцов

Соблазн получить удовольствие от вкусной еде или красивой – и дорогой – одежды будет очень велик, тем не менее, постарайтесь ему противостоять, в противном случае ваша слабость станет причиной дыры в бюджете.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 июня для Близнецов

Сил для серьезных свершений – как физических, так и моральных – сегодня будет явно недостаточно, но и бездействовать нельзя, поэтому подберите себе какое-то необременительное, но интересное занятие.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 июня для Раков

Представителям такого мнительного и внушаемого знака как вы очень легко попасть под чужое влияние в любой день, но сегодня это ваше качество может усилиться многократно, поэтому будьте осторожны.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 июня для Львов

Не встревайте в ссоры сами и не давайте конфликтовать другим: авторитет, которым вы пользуетесь у окружающих, позволит вам повлиять даже на тех, кто никогда не прислушивается к чужому мнению.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 июня для Дев

На соблазнительно предложение профессионального толка, которое может поступить в этот день, не стоит отвечать поспешно: нужно взять время на размышление, тогда оно, возможно, не покажется привлекательным.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 июня для Весов

Общаться с родственниками в этот день можно и нужно, а вот устраивать семейные праздники – нежелательно: из маленькой искры непонимания может разгореться огромный костер долговременной ссоры.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 июня для Скорпионов

Лучший способ завалить хорошее дело – приступить к его реализации в этот день: ладиться оно не будет с самого начала, поэтому желательно перенести его на другое время, когда можно будет рассчитывать на успех.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 июня для Стрельцов

Ваша фирменная вспыльчивость часто подводит вас, ввергая в пучину конфликта, поэтому сегодня, прежде чем резко ответить на чьи-то неосторожные слова, сосчитайте до десяти.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 июня для Козерогов

Нынешний день звезды рекомендуют вам – разумеется, по возможности – провести в одиночестве: так вы сможете избежать пустых и бесполезных разговоров, которые отнимут у вас время и энергию.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 июня для Водолеев

Обратите внимание на свое настроение: если на душе легко, значит, все в вашей жизни идет правильно, если ощущаете тоску и тяжесть, подумайте о том, как вы можете в ней изменить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 июня для Рыб

Не спешите тратить деньги, даже если речь идет о незначительной сумме: скорее всего, любая финансоваья операция окажется неудачной, а потраченную сумму придется считат выброшенной на ветер.