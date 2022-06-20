Гороскоп на 20 июня для всех знаков Зодиака: день, когда можно с легкостью достичь цели

День активных действий, которые обязательно приведут к поставленной цели, причем произойдет это легко и быстро. Вдохновение, которое станет спутником каждого человека, сослужит добрую службу представителям не только творческих, но и любых других профессий: решать любую, в том числе и техническую, профессиональную задачу желательно с креативной точки зрения. Конкуренция в этот день окажется успешной: удастся обойти на повороте любого – даже очень сильного – соперника.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 июня для Овнов

День, когда очень важно не изменить себе: приняв ранее какое-то решение, постарайтесь не отступать от него, даже если вам будет казаться, что направление ваших действий – безнадежно, и от него надо отказаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 июня для Тельцов

Как бы ни сложилась жизненная ситуация, постарайтесь поступать по справедливости, даже если такой поступок, как вам покажется, будет в ущерб вашим интересам – впоследствии станет ясно, что это не так.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 июня для Близнецов

Сегодня не стоит хитрить даже в мелочах – ваш обман очень быстро обнаружится, а вы не только будете вынуждены оправдываться, но и заработаете репутацию недобросовестного человека.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 июня для Раков

Если вам необходимо убедить кого-то в своей правоте, сделайте это сегодня: дар красноречия и умение сопоставлять факты, которые подарят вам звезды, позволят склонить на свою сторону даже непримиримых оппонентов.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 июня для Львов

Решить важный для вас вопрос поможет человек из прошлого, с которым вы давно не общались: напомните ему о себе и обратитесь за помощью – он наверняка вам не откажет.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 июня для Дев

Встречи, намеченные на этот день – причем как профессионального, так и личного свойства – окажутся на редкость удачными, поэтому ни в коем случае не отказывайтесь от них.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 июня для Весов

Не время миндальничать и соглашаться с другими из боязни их обидеть: во что бы то ни стало, отстаивайте свое мнение, как единственно правильное, впоследствии вы поймете, что все сделали верно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 июня для Скорпионов

Приятные события в сфере профессиональной деятельности, которые могут произойти с вами в это время, позволят вам изрядно продвинуться по служебной лестнице с соответствующим увеличением заработной платы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 июня для Стрельцов

Откажитесь от любых разговоров – как телефонных, так и при личном контакте: люди, мучающиеся бездельем, отнимут у вас время и силы, которые вы могли бы потратить на более полезные дела.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 июня для Козерогов

Постарайтесь не нервничать и не раздражаться по причинам, от вас независящим: изменить вы все равно ничего не сможете, значит, надо принять все, как должное, тем более что ситуация не так плоха, как кажется.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на20 июня для Водолеев

Столкнувшись с утверждением, которое будет высказано близким человеком в безапелляционном тоне, подвергните его сомнению – не принимайте на веру сразу, подумайте, какова его цель.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 июня для Рыб

Не стоит принимать во внимание чужие советы, особенно если они будут исходить от людей, с которыми вас не связывают дружеские или приятельские чувства: нельзя исключать корысти с их стороны.