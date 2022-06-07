Гороскоп на 7 июня для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла становятся сильнее

Один из самых неблагоприятных дней лунного календаря – силы зла становятся сильнее и могут представлять опасность для человека. Однако ее можно – и нужно! – избежать, главное, соблюдать осторожность: не доверять незнакомым людям, не ходить по безлюдным улицам в темное время суток, не носить с собой большие суммы денег, не реагировать на провокации, не участвовать в чужих конфликтах. К сомнениям также стоит относиться с осмотрительностью: если какое-либо действие вызывает колебание, лучше его не совершать.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 июня для Овнов

Не стоит доверять снам, какими бы они ни были: хорошие могут обмануть ваши надежды, а плохие – заставить пребывать в подавленном состоянии духа и ожидании – и предчувствии – неприятностей.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 июня для Тельцов

Необходимо держать под контролем свои эмоции, которые сегодня будут носить исключительно негативный характер, в противном случае вы настроите против себя близких и дорогих вам людей.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 июня для Близнецов

Холя и лелея негативные мысли, вы, как будто бы магнитом, можете притянуть к себе неприятности, поэтому смените их на положительные: силу позитивного мышления пока еще никто не отменял.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 июня для Раков

День пройдет в позитивном ключе, если вы запланируете на него как можно больше дел – как профессиональных, так и бытовых – и не станете от них отвлекаться ни на минут, тогда на дурные мысли просто не хватит времени.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 июня для Львов

Не стоит реагировать на замечания малознакомых – или вовсе не знакомых – вам людей, которые они могут высказать без разрешения с вашей стороны: их мнение – их проблема, которая не имеет к вам никакого отношения.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 июня для Дев

Общения с неприятными вам людьми следует избегать всеми возможными способами – сегодня оно не только вызовет у вас негативные эмоции, но и отнимет массу энергии, что не даст завершить запланированные дела.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 июня для Весов

Не стоит пытаться восстановить справедливость, вмешиваясь в чужие конфликты: на самом деле все окажется не так просто и однозначно, как покажется вам на первый взгляд, и вы окажетесь в неловком положении.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 июня для Скорпионов

Неудача в работе, возможная сегодня, может привести к тому, что вы захотите бросить нынешний проект: не стоит торопиться – уже завтра влияние Луны изменится и вы пожалеете о своем скоропалительном решении.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 июня для Стрельцов

Здоровая злость, которую вы почувствуете с самого утра, пойдет вам на пользу: под ее влиянием вы сможете сделать гораздо больше, чем обычно – как на рабочем месте, так и дома, где скопилось много бытовых задач.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 июня для Козерогов

Тревожные мысли, которые будут беспокоить вас в это время, не имеют никакого отношения к реальности, поэтому не стоит на них сосредотачиваться и портить себе настроение.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 июня для Водолеев

Многие события нынешнего дня могут стать для вас неожиданными и непредсказуемыми: подготовиться к ним будет невозможно, а вот принять как данность – можно и нужно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 июня для Рыб

Сплетни сегодня – впрочем, как и всегда – должны быть для вас под запретом: результат таких "бесед" может стать известным тому, кого вы решите обсудить, и вы обретете в его лице злейшего врага.