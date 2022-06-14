Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака: день, когда гармония придет на смену напряженности

День, в течение которого напряженность, отмечаемая с утра, уже к полудню сменится душевным равновесием и гармонией. Необходимо отказаться от всего, что способствует приземленности: перестать – хотя бы на это время – ставить на первое место материальные ценности, предпочтя им духовные. Желательно также навести порядок в окружающем пространстве – сделать уборку в доме, избавиться от старых вещей, очистить свои помыслы от ментального "мусора".
Гороскоп на 14 июня для Овнов
Активные действия в это время особого успеха иметь не будут, поэтому не стоит браться за реализацию серьезных проектов – только впустую потратите время силы, лучше отдохните и побалуйте себя чем-то приятным.
Гороскоп на 14 июня для Тельцов
Велика вероятность того, что окружающие вас люди будут сознательно идти на конфликт: звезды советуют "обезвредить" при помощи чувства юмора или просто игнорировать.
Гороскоп на 14 июня для Близнецов
Раздражаясь по мелочам, рискуете поссориться с близким человеком, который не заслуживает такого – негативного – к нему отношения, поэтому нужно сдержать свои эмоциональные порывы.
Гороскоп на 14 июня для Раков
Плохое настроение, которое может сопутствовать вам с самого утра, будет вызвано состоянием Луны, поэтому самое важное – максимально минимизировать его, лучше всего, занявшись любимым делом.
Гороскоп на 14 июня для Львов
Вам представится прекрасная возможность продемонстрировать силу воли и характер: отказавшись от искушения, которое будет настойчиво предлагать вам жизнь, вы получите повод для довольства собой.
Гороскоп на 14 июня для Дев
День категорически не подходит для решительных шагов – они на сто процентов окажутся неудачными, поэтому старт важного проекта или объяснение в любви лучше перенести на другое время.
Гороскоп на 14 июня для Весов
Взяв курс на достижение важной профессиональной цели, не отвлекайтесь на побочные занятия: особенно важно избегать пустопорожних разговоров, которые отнимут нужную для работы энергию.
Гороскоп на 14 июня для Скорпионов
Посвятите день исправлению совершенных ранее ошибок – как в профессиональном, так и в личном плане: если вам удастся учесть все свои промахи, можно будет начать жизнь с чистого листа.
Гороскоп на 14 июня для Стрельцов
Ваша общительность и открытость миру может сыграть с вами злую шутку: далеко не все собеседники настроены доброжелательно, поэтому не стоит никому открывать душу, чтобы впоследствии не пожалеть об этом.
Гороскоп на 14 июня для Козерогов
Таким трудоголикам, как вы, сложно будет отказаться от работы в пользу отдыха поэтому если будет совсем невмоготу, займитесь наведением порядка в доме или вспомните о своем хобби.
Гороскоп на 14 июня для Водолеев
День благоприятен для перемещения в пространстве: можно как отправляться в поездки, так и переезжать из городов на природу – например, на пригородную дачу или в более отдаленное село.
Гороскоп на 14 июня для Рыб
День благоприятен для того, чтобы что-то отдавать и чем-то делиться с другими людьми: это станет хорошей приметой, говорящей о том, что и вам – в случае необходимости – обязательно придут на помощь.