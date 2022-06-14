Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака: день, когда гармония придет на смену напряженности

День, в течение которого напряженность, отмечаемая с утра, уже к полудню сменится душевным равновесием и гармонией. Необходимо отказаться от всего, что способствует приземленности: перестать – хотя бы на это время – ставить на первое место материальные ценности, предпочтя им духовные. Желательно также навести порядок в окружающем пространстве – сделать уборку в доме, избавиться от старых вещей, очистить свои помыслы от ментального "мусора".

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 июня для Овнов

Активные действия в это время особого успеха иметь не будут, поэтому не стоит браться за реализацию серьезных проектов – только впустую потратите время силы, лучше отдохните и побалуйте себя чем-то приятным.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 июня для Тельцов

Велика вероятность того, что окружающие вас люди будут сознательно идти на конфликт: звезды советуют "обезвредить" при помощи чувства юмора или просто игнорировать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 июня для Близнецов

Раздражаясь по мелочам, рискуете поссориться с близким человеком, который не заслуживает такого – негативного – к нему отношения, поэтому нужно сдержать свои эмоциональные порывы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 июня для Раков

Плохое настроение, которое может сопутствовать вам с самого утра, будет вызвано состоянием Луны, поэтому самое важное – максимально минимизировать его, лучше всего, занявшись любимым делом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 июня для Львов

Вам представится прекрасная возможность продемонстрировать силу воли и характер: отказавшись от искушения, которое будет настойчиво предлагать вам жизнь, вы получите повод для довольства собой.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 июня для Дев

День категорически не подходит для решительных шагов – они на сто процентов окажутся неудачными, поэтому старт важного проекта или объяснение в любви лучше перенести на другое время.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 июня для Весов

Взяв курс на достижение важной профессиональной цели, не отвлекайтесь на побочные занятия: особенно важно избегать пустопорожних разговоров, которые отнимут нужную для работы энергию.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 июня для Скорпионов

Посвятите день исправлению совершенных ранее ошибок – как в профессиональном, так и в личном плане: если вам удастся учесть все свои промахи, можно будет начать жизнь с чистого листа.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 июня для Стрельцов

Ваша общительность и открытость миру может сыграть с вами злую шутку: далеко не все собеседники настроены доброжелательно, поэтому не стоит никому открывать душу, чтобы впоследствии не пожалеть об этом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 июня для Козерогов

Таким трудоголикам, как вы, сложно будет отказаться от работы в пользу отдыха поэтому если будет совсем невмоготу, займитесь наведением порядка в доме или вспомните о своем хобби.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 июня для Водолеев

День благоприятен для перемещения в пространстве: можно как отправляться в поездки, так и переезжать из городов на природу – например, на пригородную дачу или в более отдаленное село.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 июня для Рыб

День благоприятен для того, чтобы что-то отдавать и чем-то делиться с другими людьми: это станет хорошей приметой, говорящей о том, что и вам – в случае необходимости – обязательно придут на помощь.