Гороскоп на 27 мая для всех знаков Зодиака: день, когда можно найти выход из сложной ситуации

День, когда нужно дистанцироваться от земных дел и обратить внимание на духовную сферу жизни. Бытовые хлопоты и решение хозяйственных проблем успеха иметь не будут, а вот учиться и заниматься самообразованием не только можно, но и нужно. Те, кто находится в сложной житейской ситуации, сегодня могут понять, как из нее выйти – образно говоря, увидеть свет в конце тоннеля. В поездки можно отправляться только в том случае, если их цель – посещение мест силы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 мая для Овнов

Для вас сегодня главное – отвлечься от повседневной суеты и перестать контролировать каждый свой шаг, в таком случае большая часть бытовых проблем решатся как будто бы сами собой.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 мая для Тельцов

Не лучшее время для подписания деловых контрактов и заключения сделок – в ходе их действия может оказаться, что одна из сторон не готова – или не имеет желания – выполнять его условия.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 мая для Близнецов

Вы – с большой долей вероятности – узнаете, какими соображениями руководствуется близкий человек, совершая те или иные поступки: примите к сведению его мотивацию и действуйте соответствующим образом.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 мая для Раков

Используйте любую возможность для того, чтобы, как говорится, прикоснуться к прекрасному: если по понятным причинам нет возможности посетить музей, нужно хотя бы полистать альбом с репродукциями.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 мая для Львов

Не стоит поддаваться на провокации недоброжелателей, цель которых – вызвать у вас негативную эмоциональную реакцию: равнодушие к их словам или действиям и спокойствие будут наилучшим им ответом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 мая для Дев

Мечты, сформированные – а еще лучше, визуализированные – сегодня, очень быстро воплотятся в жизнь, поэтому не стесняйтесь загадывать самые смелые и во всех отношениях приятные желания.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 мая для Весов

Учитывая вашу способность переходить от радости к отчаянию и обратно, звезды советуют дождаться, когда внутренний "маятник" качнется в сторону позитива и зафиксировать это состояние.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 мая для Скорпионов

Сегодня нежелательно отпускать "на свободу" свои эмоции – причем не только отрицательные, но и положительные: они могут вывести вас из состояния душевного равновесия, что крайне нежелательно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 мая для Стрельцов

Сегодня возможна ситуация, при которой жизнь откроет вам глаза на человека, которого вы привыкли считать другом: не стоит переживать по этому поводу – на его место обязательно придет другой, настоящий.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 мая для Козерогов

Не стоит реагировать на мелочи, которые могут показаться вам досадными: во-первых, это не так, а во-вторых, плохое настроение помешает вам закончить рабочую неделю на отлично.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 мая для Водолеев

Несмотря на то, что на календаре будний день, перетруждаться в профессиональном плане не имеет смысла – все равно желаемого результата добиться не удастся, так что лучше подумать о том, что делать в выходные.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 мая для Рыб

День благоприятен для составления планов на перспективу – как ближнюю, так и дальнюю: сегодня можно включать в план любые – в том числе и самые смелые – цели, они обязательно будут достигнуты.