Гороскоп на 18 июня для всех знаков Зодиака: опасный день, когда рекомендуют сдерживать эмоции

Опасный во всех отношениях лунный день, в течение которого часто случаются ссоры и конфликты. Напряжение, которое сгущается в атмосфере, подобно утечке газа – достаточно одной искры, например, при нажатии на кнопку выключателя, чтобы прогремел взрыв. Необходимо максимально сдерживать негативные эмоции, которые могут привести к поистине непоправимым последствиям. По отношению к людям, которые станут провоцировать на негативные реакции, необходимо проявлять терпение и милосердие: на них не стоит сердиться, их нужно пожалеть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 июня для Овнов

День желательно провести в одиночестве – благо, будний день к этому располагает: если уединение невозможно, постарайтесь как можно меньше общаться с окружающими вас людьми.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 июня для Тельцов

Энергию, которой у вас сегодня будет с лихвой, необходимо направить на какое-нибудь полезное занятие – например, уборку в доме, в противном случае она может отыскать неприятный для вас выход на поверхность.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 июня для Близнецов

В силу свойственных вам нежности и трепетности вы можете растеряться, столкнувшись с агрессивно настроенными людьми: не стоит вступать с ними в конфронтацию – на поле хамства они гораздо сильнее вас.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 июня для Раков

Сегодня ваш дом – ваша крепость: избежать неприятностей можно будет, укрывшись в родных стенах и занявшись каким-то приятным делом – у каждого из представителей вашего знака оно свое.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 июня для Львов

Посвятите день энергетике собственного дома, которая давно нуждается в очистке: все убрав и избавившись от мусора, можно пройтись по комнатам с зажженной свечой или обрызгать все углы свяченой водой.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 июня для Дев

Звезды призывают вас отказаться от каких-либо финансовых операций, да и бумажные деньги лучше в руки вообще не брать – даже в супермаркете необходимо расплатиться карточкой.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 июня для Весов

Вам, став свидетелем борьбы добра со злом, сложно будет определиться, на чьей стороне вы находитесь: зло может оказаться более привлекательным, а колебания из стороны в сторону изрядно утомят вас.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 июня для Скорпионов

Постарайтесь не общаться с незнакомыми людьми и не снимать трубку при звонках с номеров, владельцы которых вам неизвестны: ничего, кроме неприятных эмоций, вы от таких контактов не получите.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 июня для Стрельцов

Попытайтесь привести в порядок мысли и идеи, которые в большом количестве роятся у вас в голове: пока они не выстроены в систему, вы вряд ли сможете использовать их в работе или творчестве.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 июня для Козерогов

Если, находясь в собственном доме, вы ощущаете беспокойство, внимательно посмотрите вокруг: возможно, среди вещей находится предмет, подаренный неприятным вам человеком – лучше избавиться от него.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 июня для Водолеев

Не стоит верить на слово людям, которым вы плохо знаете: вряд ли они будут руководствоваться добрыми намерениями, скорее всего, их цель – что-то у вас выведать или склонить к нужным им действиям.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 июня для Рыб

Энергетика представителей вашего знака сегодня будет стремиться к нулю, поэтому не стоит браться за важные дела – на их реализацию, даже если речь идет всего лишь об уборке дома, у вас не хватит сил.