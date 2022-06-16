Гороскоп на 16-17 июня для всех знаков Зодиака: дни расплаты за прошлые поступки

18-й лунный день, который растянется почти на двое суток, непосредственно связан с поступками, которые люди совершили в прошлом. Мысль о том, что за все рано или поздно приходится отвечать, далеко не нова, но верна и справедлива: все сделанное ранее – как добро, так и зло – в это время вернется к своему "автору". Звезды рекомендуют понять и принять происходящее, а заодно сделать выводы из своих ошибок, если таковые имеют место. Нынешнее время – своеобразный урок, который важно затвердить как дважды два.
Гороскоп на 16-17 июня для Овнов
Не стоит противиться желанию, образно говоря, перевести дух и отдохнуть: физические силы находятся на исходе, поэтому необходимо поддержать их – лучше всего это сделает "общение" с природой.
Гороскоп на 16-17 июня для Тельцов
Дни благоприятны для совершения покупок, необходимых в хозяйстве – начиная от бытовой химии и заканчивая продуктами, которые удастся приобрести со значительной скидкой.
Гороскоп на 16-17 июня для Близнецов
Свойственная вам от природы двойственность может поставить вас в неловкое положение: согласившись с чужой точкой зрения, вы очень скоро начнете ее оспаривать, чем вызовете крайнее недовольство своего оппонента.
Гороскоп на 16-17 июня для Раков
Представителям вашего знака в эти дни стоит обратить особое внимание на состояние печени и почек: важно соблюдать диету, отказаться от алкогольных напитков и с осторожностью принимать лекарства.
Гороскоп на 16-17 июня для Львов
Причиной ссоры с друзьями или родственниками может стать любой пустяк, а последствия он будет иметь самые серьезные, поэтому от общения с теми, кто вам дорог, в эти дни лучше отказаться – от греха подальше.
Гороскоп на16-17 июня для Дев
Ситуации нынешних дней часто будут давать возможность оценить себя и свои поступки со стороны: возможно, чем-то вы будете недовольны, а чем-то, наоборот, станете гордиться.
Гороскоп на 16-17 июня для Весов
Будьте внимательны к окружающим вас людям – в эти дни они ненароком проявят свою истинную суть их к вам отношения: возможно, тот, кто старался выглядеть другом, окажется не таким уж доброжелательным.
Гороскоп на 16-17 июня для Скорпионов
Выводы о жизни и собственных поступках, которые вы сделаете в это время, могут вам не понравиться, тем не менее нужно с ними смириться и сделать из них важные выводы на будущее.
Гороскоп на 16-17 июня для Стрельцов
Секрет профессионального успеха в эти дни – подробный план, который позволит не растратить время и ресурсы попусту, а заодно даст возможность не только поработать, но и отдохнуть.
Гороскоп на 16-17 июня для Козерогов
Вас неожиданно может настичь лень, которую редко испытывают представители знака – звезды не советуют идти у нее на поводу: пусть ваши занятия будут незначительными, главное, не сидеть без дела.
Гороскоп 16-17 июня на для Водолеев
Боясь не справиться с решением важного жизненного вопроса самостоятельно, вы можете обратиться за советом к окружающим, но они вряд ли смогут правильно оценить обстановку и помочь вам.
Гороскоп на 16-17 июня для Рыб
Дни благоприятны для рутинной и, что уж тут греха таить, скучной работы – например, наведения порядка в документах, но ее должен кто-то сделать, а лучшего времени для этого занятия вам не найти.