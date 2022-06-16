Гороскоп на 16-17 июня для всех знаков Зодиака: дни расплаты за прошлые поступки

18-й лунный день, который растянется почти на двое суток, непосредственно связан с поступками, которые люди совершили в прошлом. Мысль о том, что за все рано или поздно приходится отвечать, далеко не нова, но верна и справедлива: все сделанное ранее – как добро, так и зло – в это время вернется к своему "автору". Звезды рекомендуют понять и принять происходящее, а заодно сделать выводы из своих ошибок, если таковые имеют место. Нынешнее время – своеобразный урок, который важно затвердить как дважды два.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16-17 июня для Овнов

Не стоит противиться желанию, образно говоря, перевести дух и отдохнуть: физические силы находятся на исходе, поэтому необходимо поддержать их – лучше всего это сделает "общение" с природой.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16-17 июня для Тельцов

Дни благоприятны для совершения покупок, необходимых в хозяйстве – начиная от бытовой химии и заканчивая продуктами, которые удастся приобрести со значительной скидкой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16-17 июня для Близнецов

Свойственная вам от природы двойственность может поставить вас в неловкое положение: согласившись с чужой точкой зрения, вы очень скоро начнете ее оспаривать, чем вызовете крайнее недовольство своего оппонента.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16-17 июня для Раков

Представителям вашего знака в эти дни стоит обратить особое внимание на состояние печени и почек: важно соблюдать диету, отказаться от алкогольных напитков и с осторожностью принимать лекарства.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16-17 июня для Львов

Причиной ссоры с друзьями или родственниками может стать любой пустяк, а последствия он будет иметь самые серьезные, поэтому от общения с теми, кто вам дорог, в эти дни лучше отказаться – от греха подальше.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на16-17 июня для Дев

Ситуации нынешних дней часто будут давать возможность оценить себя и свои поступки со стороны: возможно, чем-то вы будете недовольны, а чем-то, наоборот, станете гордиться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16-17 июня для Весов

Будьте внимательны к окружающим вас людям – в эти дни они ненароком проявят свою истинную суть их к вам отношения: возможно, тот, кто старался выглядеть другом, окажется не таким уж доброжелательным.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16-17 июня для Скорпионов

Выводы о жизни и собственных поступках, которые вы сделаете в это время, могут вам не понравиться, тем не менее нужно с ними смириться и сделать из них важные выводы на будущее.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16-17 июня для Стрельцов

Секрет профессионального успеха в эти дни – подробный план, который позволит не растратить время и ресурсы попусту, а заодно даст возможность не только поработать, но и отдохнуть.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16-17 июня для Козерогов

Вас неожиданно может настичь лень, которую редко испытывают представители знака – звезды не советуют идти у нее на поводу: пусть ваши занятия будут незначительными, главное, не сидеть без дела.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп 16-17 июня на для Водолеев

Боясь не справиться с решением важного жизненного вопроса самостоятельно, вы можете обратиться за советом к окружающим, но они вряд ли смогут правильно оценить обстановку и помочь вам.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16-17 июня для Рыб

Дни благоприятны для рутинной и, что уж тут греха таить, скучной работы – например, наведения порядка в документах, но ее должен кто-то сделать, а лучшего времени для этого занятия вам не найти.