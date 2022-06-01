Гороскоп на 1 июня для всех знаков Зодиака: день с непростым началом

День начнется непросто – негативная энергетика первой половины суток будет делать раздражительными даже самых спокойных людей. К счастью, уже ближе к полудню ситуация начнет меняться в лучшую сторону: люди успокоятся, будут охотнее идти навстречу друг другу, дела начнут ладиться, а настроение станет позитивным. Можно приступать к реализации любых проектов, единственное, чего желательно избегать в это время, – физических нагрузок, они чреваты травмами.
Гороскоп на 1 июня для Овнов
Лучший способ достичь поставленной цели – активные действия: те, кто будет раскачиваться и раздумывать над каждым своим шагом, вряд ли смогут рассчитывать на серьезные результаты.
Гороскоп на 1 июня для Тельцов
Помните, что стать одной из сторон конфликта сегодня – проще простого, а вот выйти из него без последствий – не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому желательно сдерживать эмоциональные порывы.
Гороскоп на 1 июня для Близнецов
Сны нынешних лунных суток заслуживают особого внимания представителей знака: в них может содержаться подсказка относительного того, кому из друзей можно доверять, а кому – нет.
Гороскоп на 1 июня для Раков
Ваш знак – пожалуй, единственный, представителям которого сегодня нельзя скрывать свои эмоции и тем более загонять их глубоко внутрь – таким образом можно нанести себе серьезный моральный ущерб.
Гороскоп на 1 июня для Львов
Необходимо свести общение с окружающими к минимуму: критически настроенные люди могут стать причиной заниженной самооценки, что для вас, в отличие от многих других знаков, настоящая катастрофа.
Гороскоп на 1 июня для Дев
Лучшим средством от дурных мыслей, которые – как назло! – будут с самого утра лезть в голову, является работа: нужно загрузить себя делами по самую макушку, и хандра испарится без следа.
Гороскоп на 1 июня для Весов
Не спешите вмешиваться в чужой конфликт, даже если вам покажется, что в нем все ясно и прозрачно, и вы прекрасно понимаете, кто прав, а кто виноват: на самом деле все далеко не так, а вы окажетесь в неловком положении.
Гороскоп на 1 июня для Скорпионов
Почувствовав желание кого-нибудь уколоть или над кем-нибудь подшутить, сначала посчитайте до десяти и только потом доводите свое стремление до финала, но будет лучше, если вы откажетесь от него.
Гороскоп на 1 июня для Стрельцов
В этот день велика вероятность недоброжелательного отношения со стороны окружающих людей: если такое случится, обойдите потенциального обидчика стороной – пусть останется один на один со своей злобой.
Гороскоп на 1 июня для Козерогов
Чем закончится давно назревающий профессиональный конфликт, зависит только от вас: вместо того, чтобы лезть в бутылку, поступите мудро – спустите ситуацию на тормозах.
Гороскоп на 1 июня для Водолеев
С друзьями и родными желательно общаться во второй половине дня, когда душевное напряжение спадет и вы не сможете обидеть ни в чем не виновных перед вами людей, как сделали бы это с утра.
Гороскоп на 1 июня для Рыб
Поддерживать хорошее настроение помогут приятные эмоции, которые, в свою очередь, вызовет любимый вид искусства – например, приятная уху классическая музыка или стихи любимого поэта.