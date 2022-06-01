Гороскоп на 1 июня для всех знаков Зодиака: день с непростым началом

День начнется непросто – негативная энергетика первой половины суток будет делать раздражительными даже самых спокойных людей. К счастью, уже ближе к полудню ситуация начнет меняться в лучшую сторону: люди успокоятся, будут охотнее идти навстречу друг другу, дела начнут ладиться, а настроение станет позитивным. Можно приступать к реализации любых проектов, единственное, чего желательно избегать в это время, – физических нагрузок, они чреваты травмами.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 июня для Овнов

Лучший способ достичь поставленной цели – активные действия: те, кто будет раскачиваться и раздумывать над каждым своим шагом, вряд ли смогут рассчитывать на серьезные результаты.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 июня для Тельцов

Помните, что стать одной из сторон конфликта сегодня – проще простого, а вот выйти из него без последствий – не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому желательно сдерживать эмоциональные порывы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 июня для Близнецов

Сны нынешних лунных суток заслуживают особого внимания представителей знака: в них может содержаться подсказка относительного того, кому из друзей можно доверять, а кому – нет.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 июня для Раков

Ваш знак – пожалуй, единственный, представителям которого сегодня нельзя скрывать свои эмоции и тем более загонять их глубоко внутрь – таким образом можно нанести себе серьезный моральный ущерб.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 июня для Львов

Необходимо свести общение с окружающими к минимуму: критически настроенные люди могут стать причиной заниженной самооценки, что для вас, в отличие от многих других знаков, настоящая катастрофа.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 июня для Дев

Лучшим средством от дурных мыслей, которые – как назло! – будут с самого утра лезть в голову, является работа: нужно загрузить себя делами по самую макушку, и хандра испарится без следа.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 июня для Весов

Не спешите вмешиваться в чужой конфликт, даже если вам покажется, что в нем все ясно и прозрачно, и вы прекрасно понимаете, кто прав, а кто виноват: на самом деле все далеко не так, а вы окажетесь в неловком положении.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 июня для Скорпионов

Почувствовав желание кого-нибудь уколоть или над кем-нибудь подшутить, сначала посчитайте до десяти и только потом доводите свое стремление до финала, но будет лучше, если вы откажетесь от него.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 июня для Стрельцов

В этот день велика вероятность недоброжелательного отношения со стороны окружающих людей: если такое случится, обойдите потенциального обидчика стороной – пусть останется один на один со своей злобой.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 июня для Козерогов

Чем закончится давно назревающий профессиональный конфликт, зависит только от вас: вместо того, чтобы лезть в бутылку, поступите мудро – спустите ситуацию на тормозах.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 июня для Водолеев

С друзьями и родными желательно общаться во второй половине дня, когда душевное напряжение спадет и вы не сможете обидеть ни в чем не виновных перед вами людей, как сделали бы это с утра.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 июня для Рыб

Поддерживать хорошее настроение помогут приятные эмоции, которые, в свою очередь, вызовет любимый вид искусства – например, приятная уху классическая музыка или стихи любимого поэта.