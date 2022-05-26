Гороскоп на 26 мая для всех знаков Зодиака: день перепадов настроения

День, когда необходимо держать под контролем бушующие эмоции, в противном случае они могут стать причиной нервной нестабильности. Настроение в эти лунные сутки будет "прыгать" от эйфории к отчаянию и обратно, что не лучшим образом скажется как на рабочем процессе, так и на отношениях с окружающими людьми. Желательно отыскать некую золотую середину, которая позволит компенсировать негатив позитивом и сохранить душевное равновесие.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 мая для Овнов

Сегодня вам сложно будет найти общий язык с окружающими людьми, поэтому серьезный разговор, какого бы – делового или личного – свойства он ни был, лучше перенести на другое время.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 мая для Тельцов

Работать сегодня лучше всего по заранее составленному плану, в противном случае велик риск сделать много сложных, но абсолютно бесполезных дел, которые отнимут массу сил, но не принесут никакой пользы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 мая для Близнецов

Не стоит приступать к реализации важных проектов – нынешний день не создаст для этого благоприятных условий, поэтому лучше перенести его старт, а пока подобрать мешающие двигаться дальше "хвосты".

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 мая для Раков

Не лучший день для откровений: даже самому близкому человеку не стоит раскрывать душу – впоследствии в любой ссоре он сможет использовать данные, которые стали ему известны, против вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 мая для Львов

В справедливости утверждения о том, что слово – не воробей, вам сегодня предстоит убедиться на собственном опыте: чтобы избежать неприятностей, необходимо взвешивать каждое свое слово.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 мая для Дев

Нужно с осторожностью относиться к финансовым тратам: велик соблазн купить что-то лишнее, без чего вполне можно обойтись, а потом сожалеть о деньгах, которые справедливо будут считаться выброшенными.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 мая для Весов

С близким человеком сегодня желательно держать дистанцию: при тесном общении может пробежать искра, которая с большой долей вероятности станет причиной серьезного конфликта.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 мая для Скорпионов

Постарайтесь не провоцировать окружающих вас людей, отпуская в их адрес колкие шутки и едкие замечания – в их лице вы можете, совершенно того не желая, обрести врагов, которые долгое время будут вам докучать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 мая для Стрельцов

Важные дела, начатые накануне, лучше отложить и заняться повседневными рутинными делами: их очень трудно испортить, к тому же они отвлекут от грустных мыслей, которые могут возникать время от времени.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 мая для Козерогов

Большинство разговоров, которые вы сегодня будете вести с людьми, окажутся пустопорожними: они отнимут время, но не дадут ни важной информации, ни удовольствия от общения.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 мая для Водолеев

Не лучший день для общения с начальством – оно сегодня не будет настроено на конструктивное общение, а выслушивать бесполезные замечания вам точно не захочется.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 мая для Рыб

Не стоит хвататься за несколько дел одновременно – вам только кажется, что вы легко одолеете все, на самом деле сил на сегодня вам отпущено не так уж много, поэтому вы быстро выдохнетесь, ничего не доведя до конца.