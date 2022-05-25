Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя спешить

День, когда необходимо отказаться от суеты и спешки – действовать надо, не торопясь, тогда впоследствии не придется исправлять недочеты. Еще лучше – если, конечно, есть такая возможность – вообще отказаться от каких-либо действий – как профессионального, так и хозяйственного характера – и сосредоточиться на созерцании. Нужно оглянуться и посмотреть вокруг себя: обратить внимание на цветущую, несмотря на войну, природу, на близких людей, интерьер собственного дома – это не только успокоит и настроит на философский лад, но и подскажет, как действовать дальше.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 мая для Овнов

Ни в коем случае не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если одна из сторон будет вас об этом просить: как обычно, бывает в таких случаях, люди потом помирятся, а вы останетесь виноватыми и для тех, и для других.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 мая для Тельцов

Если вам кажется, что в последнее время что-то в вашей жизни идет не так, воспользуйтесь нынешним днем для того, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию и понять, какие причины к ней привели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 мая для Близнецов

День, когда нежелательно "высовываться": став более заметным на фоне общей – серой – массы, человек рискует в первую очередь получить порцию неприятностей, так что лучше не выделяться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 мая для Раков

Как известно, тотем, давший имя вашему знаку, плавает только в прозрачной воде, поэтому нужно максимально очистить как пространство вокруг себя, так и отношения с другими – в том числе и близкими – людьми.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 мая для Львов

Звезды советуют обратить внимание на сон, который приснится вам этой ночью: в нем может содержаться подсказка относительно того, как действовать в беспокоящей вас жизненной ситуации.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 мая для Дев

Несмотря на лень, которая может одолеть вас с самого утра, необходимо заставить себя двигаться хотя бы потихоньку, шаг за шагом – постепенно охота действовать появится и день пройдет в трудовом режиме.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 мая для Весов

Не стоит планировать на этот день серьезные проекты – как профессиональные, так и хозяйственно-бытовые, ладиться они все равно не будут, поэтому нужно довести до ума старые, "зависшие" дела.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 мая для Скорпионов

Желательно максимально сократить общение с окружающими людьми: в этот день вы можете наговорить им крайне неприятных вещей, что приведет к серьезным последствиям вплоть до разрыва отношений.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 мая для Стрельцов

День благоприятен для бытовых хлопот – самое время заняться делами, которые вы долго откладывали на потом: сделать генеральную уборку, навести порядок в шкафах или обустроиться на новом месте.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 мая для Козерогов

Как бы скептически вы ни относились к знакам судьбы, сегодня необходимо обратить на них внимание – высшие силы дадут вам подсказку относительно того, как решить важный жизненный вопрос.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 мая для Водолеев

Устав, не отказывайтесь от деятельности вообще – просто смените ее род, это позволит вам, как ни странно это прозвучит, восстановить силы – особенно если вы займетесь любимым занятием.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 мая для Рыб

День благоприятен для встречи и общения с друзьями – разговоры с ними отвлекут от грустных мыслей, которые время от времени дают о себе знать, оказав на вас таким образом душевно-терапевтическое воздействие.