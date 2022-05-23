Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: день раздражения и агрессии

День повышенной раздражительности и агрессивности, которые, начавшись с утра, к вечеру будет нарастать, как снежный ком. Не стоит посещать места большого скопления людей и выяснять отношения с незнакомыми, неадекватными людьми – лучше пройти мимо, не встревая в конфликт. Самое главное в это время – сохранять душевный покой, что будет не так просто, как может показаться на первый взгляд, однако оправдает себя на все сто процентов.
Гороскоп на 23 мая для Овнов
Могут поднять голову инстинкты, которые будут подталкивать к нездоровым излишествам – например, перееданию: необходимо противиться им, если, конечно, вы не хотите поставить крест на своей фигуре.
Гороскоп на 23 мая для Тельцов
Вам необходимо контролировать каждое свое слово, в противном случае под влиянием эмоций можно будет наговорить такого, за что впоследствии придется долго извиняться – особенно это касается близких людей.
Гороскоп на 23 мая для Близнецов
Желательно избегать общения с людьми, которые способны на вспышки раздражения и агрессии, особенно если они будут под воздействием алкоголя – неизвестно, чего от них можно ожидать.
Гороскоп на 23 мая для Раков
Конфликта, который вероятен в отношениях с близким человеком, можно избежать, если максимально сократить общение с ним: придумайте достоверный предлог и перенесите встречу с ним на другой день.
Гороскоп на 23 мая для Львов
День, несмотря на его будний статус, лучше посвятить отдыху: от работы в это время будет крайне мало толку, а вот восстановить силы и подпитаться энергией от природы или искусства можно и нужно.
Гороскоп на 23 мая для Дев
Будьте осторожны с людьми, которые пообещают редкую возможность за незначительную цену приобрести более чем ценную вещь – скорее всего, это мошенники, от "услуг" которых нужно отказаться.
Гороскоп на 23 мая для Весов
Новый знакомый, который – с большой долей вероятности – появится в вашем окружении в это время, будет претендовать на важную роль в вашей карьере, а затем, возможно, и в личной жизни.
Гороскоп на 23 мая для Скорпионов
Не стоит поддаваться соблазну закончить важный проект за несколько дней, тем более что до его завершения осталось совсем немного – повремените, и вы получите совсем другой – потрясающий – результат.
Гороскоп на 23 мая для Стрельцов
Не стоит хвататься за множество дел сразу, лучше определить одно – наиболее важное и предпочтительное – направление и посвятить все время, старание и силы на его разработку.
Гороскоп на 23 мая для Козерогов
Чем завершится небольшой конфликт между близкими людьми, будет зависеть только от вас: если сможете погасить его на начальной стадии, негативного влияния на моральный климат в семье он не окажет.
Гороскоп на 23 мая для Водолеев
Прислушиваясь к мнению других людей, вы не только сохраните с ними добрые приятельские отношения, но и узнаете много нового, что, вполне возможно, пригодится вам в жизни.
Гороскоп на 23 мая для Рыб
Стена непонимания, которая может возникнуть в этот день между вами и окружающими людьми, с большой долей вероятности помешает договоренностям – как профессионального, так и личного свойства.