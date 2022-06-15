Картины украинской художницы Марии Приймаченко, спасенные от уничтожения армией РФ, теперь помогают ВСУ. ФОТО

26 февраля российские войска обстреляли поселок Иванков в Киевской области — в результате был уничтожен местный музей, в котором хранились работы украинской художницы Марии Примаченко. Местные жители спасли из огня 12 картин, после чего о художнице узнал весь мир — ее работы продаются на аукционах за сотни тысяч долларов, некоторые из них стали символом борьбы за мир. «Медуза» рассказывает историю Марии Примаченко и ее ярчайших фантазийных картин.
Краеведческий музей в поселке Иванков Киевской области попал под обстрел в самом начале войны — 26 февраля. Он находился на окраине Иванкова, рядом с жилым кварталом, рекой и парком.
В тот день сторож музея Анатолий Харитоненко и один из жителей Иванкова, Игорь Николаенко, не слышали взрывов, но заметили дым, поднимающийся над крышей музея. Об этом Николаенко рассказал «Би-би-си».
Вместе с еще одним молодым человеком, имени которого Николаенко не знал, мужчины стали спасать из огня картины одной из самых известных украинских художниц Марии Примаченко. У Харитоненко не было ключей, но жителям поселка, которые были поблизости, удалось выломать решетки на окнах и выбить стекла. Они вынесли из пожара 12 полотен Примаченко, упакованных вместе (в это время они не были в экспозиции) и стоявших в одном помещении.
Когда позже рухнул потолок музея, многие предметы искусства еще оставались в здании — их не удалось спасти. После пожара от музея остались одни стены. По заявлению начальника отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковского сельсовета Надежды Бирюк, сгоревший музей уже вызвался отстроить заново анонимный меценат.
При этом, по словам правнучки Марии Примаченко, Анастасии — она управляет фондом имени художницы, — все ее работы, находившиеся в Иванкове, удалось спасти. Где они хранятся сегодня, фонд не сообщает, но известно, что картина «Пугало» 1967 года, написанная гуашью на бумаге, уже была показана на Венецианской биеннале. Анастасия Примаченко не ответила на запрос «Медузы» о комментарии.
Кто такая Мария Примаченко
Художница родилась в 1908 году в Киевской области — в небольшом селе Болотня. Ее отец, Авксентий Григорьевич, считался виртуозом столярного дела — мастерил ограждения с древнеславянскими узорами. Мать, Прасковья Васильевна, была вышивальщицей — и передала это ремесло Марии, которая всю жизнь носила сорочки, сшитые и украшенные своими руками.
По собственным воспоминаниям, первые свои работы Примаченко написала в детстве на песке, а потом синеватой глиной разрисовала свой дом «и после этого не переставала рисовать». Еще подростком она расписала дом соседей, за что, как вспоминают знакомые Примаченко, получила в награду поросенка, который помог семье выжить в голодное время.
С 1925 года Примаченко училась художественному шитью в Иванкове, а в 1936-м киевская художница, ткачиха и вышивальщица Татьяна Флор пригласила ее в экспериментальные мастерские при Киевском музее украинского декоративного искусства (позднее реформирован в Школу народных мастеров), где Примаченко начала заниматься вышивкой и керамикой.
Яркие и причудливые работы с выраженными национальными мотивами показали на Украинской республиканской выставке народного искусства, а затем отправили в Париж — на Всемирную выставку 1937 года. Там их увидел Пабло Пикассо, который, как считается, сказал, что «преклоняется перед талантом этой гениальной украинки». Позже картины Примаченко оценил и Марк Шагал.
В 1960-е началась новая волна популярности Примаченко — благодаря статье Юрия Роста в «Комсомолке». Журналист побывал в Болотне и написал очерк о художнице, а потом много ей помогал и даже устроил ее выставку в Москве (журналист не ответил на звонки «Медузы»). В 1966 году Примаченко получила премию Тараса Шевченко, в 1970-м стала заслуженным деятелем искусств УССР, а в 1988-м — народным художником.
Несмотря на признание, Примаченко не собиралась покидать родной поселок — и прожила всю жизнь «в сельской хате под соломенной крышей», держала свиней, коз и гусей. Она не любила продавать работы, дарила их друзьям и соседям (Рост рассказывал, что после выставок ее работы часто просто не возвращали).
О картинах Примаченко
Кроме фантазийных сюжетов и мажорной цветовой гаммы «Маруси Примаченко», как ее называла советская пресса, был в работах художницы и важный социальный подтекст — она выбирала ключевые сюжеты своего времени и доводила степень их абсурдности до сюрреалистического уровня.
Еще в довоенных работах у нее появляется «Суд зверей»: черная обезьяна пишет за столом протокол, а два волка стоят перед ней на цыпочках. Значимое место в ее работах занимает война (муж художницы погиб на фронте) и авария на Чернобыльской АЭС (родное село Болотня располагалось всего в 20 километрах от зоны отчуждения; считается, что Примаченко отказалась эвакуироваться из родного села).
Этим темам посвящены картины «Угроза войны» (1986), «Атомная война, будь проклята она!» (1978), «Дарю украинский хлеб всем людям на земле» (1982) и множество других. Одна из самых известных работ «чернобыльской серии» — «Старый дед пас корову возле четвертого блока и надел на коровку капроновые мешки, чтобы не заболела. А она травку кушает и деда не слушает» (1987). На ней изображена корова с целлофановыми пакетами на ногах, которые нужны, очевидно, чтобы она не касалась радиоактивной земли.
Есть у Примаченко и другие серии, например «Кукурузная» и «Космическая» 1960-х годов. Художница говорила, что ее вдохновляла природа родного села и его звери, но собаки, быки и сороки соседствовали в ее работах вместе с животными, которых она никогда не видела (она никогда не была в зоопарке и не видела крокодилов и слонов, которых рисовала), и вовсе выдуманными животными, имена которым художница придумала сама: Горботрусом, Волезахой и другими. Принято считать, что чем раньше были выполнены работы — тем ближе сюжеты были к реальности, а после войны и чернобыльской катастрофы сюжеты художницы стали фантазийнее, а краски — ярче.
С 1968 года Примаченко работала над книжными иллюстрациями («Ой, коники-сиваши»), иногда сочиняя собственные тексты («Товче баба мак», 1970).
После смерти Примаченко осталось наследие в две тысячи картин, многие из них хранятся в украинских музеях — например, в Национальном музее украинского народного декоративного искусства в Киеве их насчитывается около 600.
В Киеве, Броварах и Краматорске улицы и бульвары названы ее именем. Работы Примаченко были на украинских марках и монетах, в 1998 году в честь художницы назвали астероид. При всей популярности и влиянии на украинскую живопись XX века собственной художественной школы Примаченко так и не сформировала: ее единственным учеником и продолжателем изобразительной традиции стал сын Федор, мастер наивного искусства.
К столетнему юбилею рождения художницы ЮНЕСКО объявил 2009 год в Украине Годом Примаченко, ее выставки за последние годы проходили от Исландии до Таиланда, искусствоведы посвящали ей разделы в журналах о наивном искусстве. А у офиса президента Украины в августе 2021 года открылась детская площадка со скульптурами животных Примаченко.
«Голубь расправил крылья и просит мира»
Новости о бомбежке музея в Иванкове и возможной потере шедевров Примаченко быстро разлетелись по миру — активисты стали в знак поддержки и солидарности публиковать на своих страницах работы художницы.
В частности, картина 1982 года «Голубь расправил крылья и просит мира» — хотя этой работы и не было в пострадавшем музее — появилась на улице города Сент-Луис, штат Миссури. В Калифорнии арт-группа Justice Murals показала проекцию «Голубя» на торце здания среди других работ Примаченко. В Сан-Франциско больше сотни участников акции нарисовали семиметровую репродукцию картины около городского вокзала с призывом остановить войну в Украине.
В начале мая картину Примаченко «Цветы выросли возле четвертого блока» 1990 года продали на аукционе в поддержку Вооруженных сил Украины за 500 тысяч долларов (стартовая цена составляла пять тысяч). Для работ Примаченко это абсолютный рекорд: к примеру, на прошлогоднем итальянском аукционе Wannenes Art Auctions эстимейт ее работы составлял 2–3 тысячи долларов (картину, впрочем, так и не продали). Уже после начала войны за 110 тысяч евро на благотворительном аукционе Benefit for Ukraineʼs People & Culture в рамках Венецианской биеннале была продана и другая работа украинской художницы «Мой дом, моя правда» (1989).
Вырученные от продажи «Цветов у четвертого блока» 500 тысяч долларов благотворительный фонд украинского шоумена и ведущего Сергея Притулы потратил на военные бусы — семь микроавтобусов Volkswagen обещали передать защитникам Николаева, вторую партию машин переправили на восточное направление. Капот каждого из них украшен картиной Примаченко.